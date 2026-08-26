أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

المنخفض الجوي قادم.. إستعدوا!

2026-08-26 | 03:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المنخفض الجوي قادم.. إستعدوا!
المنخفض الجوي قادم.. إستعدوا!

يؤثر طقس صيفي حار ومعتاد على لبنان خلال الأيام المقبلة، حيث تُحافظ درجات الحرارة على استقرارها النسبي لغاية يوم السبت قبل أن تنخفض الأحد، وسط استمرار الرطوبة مرتفعة على السواحل ومتوسطة بنسبة 70%.

الأربعاء: طقس مشمس وحار مع ظهور سحب خفيفة عصراً ومساءً فوق السواحل والمناطق القريبة منها، لتسجل الحرارة ساحلاً بين 23 و32 درجة مئوية، وفي البقاع بين 17 و36 درجة، وحالة بحر منخفض الموج بحرارة مياه تصل إلى 30 درجة.

وتستمر الأحوال الجوية المتشابهة يوم الخميس بالطقس المشمس والحار، لتسجل الحرارة ساحلاً بين 25 و32 درجة، والبقاع بين 15 و36 درجة، وفوق الجبال بين 19 و27 درجة.

وتتحول الأجواء بدءاً من عصر الجمعة مع تأثر المنطقة بمنخفض جوي يستمر خلال السبت والأحد، وتتراوح الحرارة بين 25 و32 درجة ساحلاً، وبين 14 و36 درجة بقاعاً.
 
 
 
مقالات ذات صلة
المنخفض الجوي قادم.. إستعدوا!

محليات

الطقس

الطقس اليوم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
السفير الأميركي ميشال عيسى من دار الفتوى: الولايات المتحدة مهتمة بالوقوف إلى جانب لبنان وتحقيق سيادته ومواقفنا مع مفتى الجمهورية متقاربة
السفير الأميركي في دار الفتوى (فيديو)

اقرأ ايضا في محليات

اللواء حسن شقير للعسكريين: كونوا حاضرين دائماً حيث تكون مصلحة لبنان
05:26

اللواء حسن شقير للعسكريين: كونوا حاضرين دائماً حيث تكون مصلحة لبنان

وجه المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير النشرة التوجيهية لمناسبة العيد الـ 81 للأمن العام جاء فيها:

05:26

اللواء حسن شقير للعسكريين: كونوا حاضرين دائماً حيث تكون مصلحة لبنان

وجه المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير النشرة التوجيهية لمناسبة العيد الـ 81 للأمن العام جاء فيها:

لافتات تطالب "بالتوقيع" على العفو العام (صور)
05:12

لافتات تطالب "بالتوقيع" على العفو العام (صور)

رفعت في شوارع طرابلس وعدد من المدن اللبنانية لافتات موقّعة باسم «سجناء لبنان – رومية»، حملت رسائل إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون وقائد الجيش، دعت إلى توقيع قانون العفو وإنقاذ حياة السجناء.

05:12

لافتات تطالب "بالتوقيع" على العفو العام (صور)

رفعت في شوارع طرابلس وعدد من المدن اللبنانية لافتات موقّعة باسم «سجناء لبنان – رومية»، حملت رسائل إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون وقائد الجيش، دعت إلى توقيع قانون العفو وإنقاذ حياة السجناء.

عن "علي الطاهر" والتفاوض مع "حزب الله".. ماذا قال السفير الأميركي؟
04:22

عن "علي الطاهر" والتفاوض مع "حزب الله".. ماذا قال السفير الأميركي؟

أكد سفير الولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن "الولايات المتحدة مهتمة بالوقوف إلى جانب لبنان وتحقيق سيادته ومواقفنا مع مفتي الجمهورية متقاربة".

04:22

عن "علي الطاهر" والتفاوض مع "حزب الله".. ماذا قال السفير الأميركي؟

أكد سفير الولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن "الولايات المتحدة مهتمة بالوقوف إلى جانب لبنان وتحقيق سيادته ومواقفنا مع مفتي الجمهورية متقاربة".

يحدث الآن

اخترنا لكم
اللواء حسن شقير للعسكريين: كونوا حاضرين دائماً حيث تكون مصلحة لبنان
05:26
لافتات تطالب "بالتوقيع" على العفو العام (صور)
05:12
عن "علي الطاهر" والتفاوض مع "حزب الله".. ماذا قال السفير الأميركي؟
04:22
السفير الأميركي من دار الفتوى: "ولا مرة طرحنا التفاوض مع حزب الله (فيديو)
04:21
السفير الأميركي من دار الفتوى: نتفاوض مع حزب الله "إذا عندو شي يقدملنا اياه"
03:41
السفير الأميركي من دار الفتوى: ليه بتطلبوا بس من اسرائيل انو تطلع وما بتطلبوا من الحزب يشيل سلاحه؟
03:40
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026