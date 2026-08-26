المنخفض الجوي قادم.. إستعدوا!

يؤثر طقس صيفي حار ومعتاد على خلال الأيام المقبلة، حيث تُحافظ درجات الحرارة على استقرارها النسبي لغاية يوم السبت قبل أن تنخفض الأحد، وسط استمرار الرطوبة مرتفعة على السواحل ومتوسطة بنسبة 70%.





الأربعاء: طقس مشمس وحار مع ظهور سحب خفيفة عصراً ومساءً فوق السواحل والمناطق القريبة منها، لتسجل الحرارة ساحلاً بين 23 و32 درجة مئوية، وفي بين 17 و36 درجة، وحالة بحر منخفض الموج بحرارة مياه تصل إلى 30 درجة.



وتستمر الأحوال الجوية المتشابهة يوم الخميس بالطقس المشمس والحار، لتسجل الحرارة ساحلاً بين 25 و32 درجة، والبقاع بين 15 و36 درجة، وفوق الجبال بين 19 و27 درجة.



وتتحول الأجواء بدءاً من عصر الجمعة مع تأثر المنطقة بمنخفض جوي يستمر خلال السبت والأحد، وتتراوح الحرارة بين 25 و32 درجة ساحلاً، وبين 14 و36 درجة بقاعاً.