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محليات

وفد إماراتي رفيع في بيروت.. والاستثمار عنوان المرحلة

2026-08-26 | 12:46
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وفد إماراتي رفيع في بيروت.. والاستثمار عنوان المرحلة
وفد إماراتي رفيع في بيروت.. والاستثمار عنوان المرحلة

أكد وزير الاقتصاد والتجارة د. عامر البساط أن زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي إلى بيروت تأتي في لحظة مفصليّة يمر فيها لبنان في واحدة من أصعب المراحل في تاريخه الحديث، مشدّداً على أن حضور الوفد في هذه الظروف يحمل رسالة واضحة إلى اللبنانيين والمستثمرين والقطاع الخاص بأن لبنان لم يُشطب من الحسابات.

وخلال كلمته في افتتاح الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي، الذي حضره دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ممثلا بدولة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، والوفد الاقتصادي الإماراتي برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إلى جانب عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة ورئيسي مجلسي الأعمال في البلدين، شكر البساط الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير على تنظيمها الملتقى، ورحّب بالوفد الإماراتي مؤكداً أن الزيارة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية والإنسانية الراسخة بين لبنان والإمارات.

وقال البساط إن لبنان يمر بمرحلة صعبة، إذ إنه في حالة حرب، فيما لا يزال اقتصاده يرزح تحت ثقل سنوات من الأزمات، معتبراً أن التظاهر بغير ذلك لا يخدم لبنان ولا يليق بجدية الزيارة.

وأضاف أن حضور الوفد الإماراتي في هذه المرحلة يحمل وزناً استثنائياً، قائلاً: "في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى ثقة أصدقائه أكثر من أي وقت مضى، اخترتم أن تكونوا هنا. وهذه رسالة واضحة إلى اللبنانيين، وإلى المستثمرين، وإلى قطاعنا الخاص: لبنان لم يُشطب من الحسابات".

وشدّد البساط على أن لبنان والإمارات لا يبدآن علاقة جديدة، بل يبنيان على تاريخ طويل من الروابط الاقتصادية والإنسانية، مشيراً إلى أربع نقاط أساسية.

وأوضح أولاً، أن قدرات لبنان الإنتاجية أكبر بكثير مما ينتجه اليوم، لافتاً إلى وجود قطاع خاص ديناميكي وكفاءات بشرية استثنائية وعلاقات عميقة مع المنطقة والعالم، وهي مقومات لم تختفِ بسبب الأزمة.

وأشار إلى أن هذه الإمكانات يُمكن أن تتحول إلى فرصٍ حقيقية، وأن الفرص الاستثمارية الكبرى تبدأ أحيانا قبل اكتمال التعافي، عندما تبدأ ملامحه بالظهور، مؤكدا أن من هنا تأتي أهمية زيارة الوفد الإماراتي.

وثانياً، أكّد البساط أن الإمكانات وحدها لا تكفي، وأن تحويلها إلى نمو وازدهار يحتاج إلى إصلاح حقيقي للقطاع المصرفي والإطار المالي والخدمات الأساسية وطريقة عمل الدولة.

وشدد على ضرورة ترسيخ مبدأ سيادة الدولة وحصرية السلاح وكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، مؤكداً أنه "لا اقتصاد يزدهر، ولا مستثمر يُخطّط بثقة، إذا لم تكن هذه القرارات بيد الدولة وحدها".

واعتبر البساط ثالثاً، أن التعافي يجب أن يكون في جوهره، مشروع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الإمارات تُقدم نموذجاً مهماً في هذا المجال، من خلال تهيئة شروط النجاح للقطاع الخاص عبر وضوح القواعد، وسهولة ممارسة الأعمال، والتخطيط بعيد المدى، والانفتاح على الكفاءات ورؤوس الأموال والأسواق العالمية. 

ولفت إلى أن لبنان يمتلك أساساً قوياً للبناء عليه، موضحاً أن القطاع الخاص اللبناني يعد من أكثر القطاعات ريادة في المنطقة، وأن جزءاً كبيراً منه وجد في الإمارات بيتاً ثانياً له. ولفت إلى أن العلاقة بين البلدين تتجاوز التعاون بين وفدين اقتصاديين، معتبراً أن البلدين أمام مجتمع أعمال تربطه علاقات وشراكات بنيت على مدى عقود.

رابعاً، شدّد البساط على ضرورة تحويل العلاقة بين لبنان والإمارات إلى شراكة اقتصادية أعمق، مشيراً إلى أن من أهم عناصر التجربة الإماراتية اندماجها في الاقتصاد العالمي، وهو ما ترجم عبر اتفاقيات التجارة التي بلغت رقماً قياسياً والشراكات الاقتصادية الشاملة.

وقال إن لبنان تأخر كثيراً في هذا المجال، مؤكداً أن الوقت حان لتغيير ذلك، وطرح البدء باستكشاف إطار شراكة اقتصادية خاصة بين لبنان والإمارات، يكون مساراً عملياً لتعميق التجارة والاستثمار ونقل المعرفة وربط الشركات والأسواق في البلدين. وأكد أن لبنان يُريد في هذا المسار ليس فقط شراكة الإمارات، بل أيضاً الاستفادة من تجربتها وخبرتها.

وفي ختام كلمته، أكد البساط أن رسالة لبنان واضحة، وهي أن البلاد تملك قدرات أكبر بكثير من واقعها الحالي، وأن تحويل هذه القدرات إلى نمو يحتاج إلى إصلاح وسيادة، فيما يجب أن يقود القطاع الخاص عملية التعافي، ويمكن للإمارات أن تكون شريكاً أساسياً فيها.

وكان الوزير البساط، قد عقد لقاءً ثنائياً مع نظيره الوزير الزيودي، لبحث فرص التعاون والاستثمار، وأُعلن إثر الاجتماع عن توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين يوم غد الخميس.
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إسرائيل لم تعد متحمّسة لـ "اتفاق الإطار".. والكرة في ملعبها (الجمهورية)
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00:19

إسرائيل لم تعد متحمّسة لـ "اتفاق الإطار".. والكرة في ملعبها (الجمهورية)

في معركة صيغة الإطار، يؤكّد مسؤول رفيع لـصحيفة "الجمهورية"، انّ المماطلة الإسرائيلية أصابت صيغة الإطار بانتكاسة واضحة، جمّدتها عند ما سُمّيت المنطقة التجريبية الأولى في زوطر الغربية، وترفض الانتقال إلى مناطق تجريبية اخرى، وهو أمر ينذر بسلبيات جدّية تحيط بهذه الصيغة، وخصوصاً في ظل السياسة الإسرائيلية المتبعة منذ التوقيع على هذا الاتفاق، والتي تشلّ قدرته على الاستمرار والوصول إلى النتائج التي يفترض أن يحققها. ولفت المسؤول إلى "تفهّم دولي واسع النطاق لموقف لبنان"، وتحذير من "تعثّر مسار المفاوضات وصيغة الإطار". مشدّداً على انّ التعويل يبقى على الموقف الأميركي الداعم بقوة للبنان، والذي يؤكّد في كل مناسبة التزامه بإنجاح صيغة الاطار ووضعه موضع التنفيذ".

00:19

إسرائيل لم تعد متحمّسة لـ "اتفاق الإطار".. والكرة في ملعبها (الجمهورية)

في معركة صيغة الإطار، يؤكّد مسؤول رفيع لـصحيفة "الجمهورية"، انّ المماطلة الإسرائيلية أصابت صيغة الإطار بانتكاسة واضحة، جمّدتها عند ما سُمّيت المنطقة التجريبية الأولى في زوطر الغربية، وترفض الانتقال إلى مناطق تجريبية اخرى، وهو أمر ينذر بسلبيات جدّية تحيط بهذه الصيغة، وخصوصاً في ظل السياسة الإسرائيلية المتبعة منذ التوقيع على هذا الاتفاق، والتي تشلّ قدرته على الاستمرار والوصول إلى النتائج التي يفترض أن يحققها. ولفت المسؤول إلى "تفهّم دولي واسع النطاق لموقف لبنان"، وتحذير من "تعثّر مسار المفاوضات وصيغة الإطار". مشدّداً على انّ التعويل يبقى على الموقف الأميركي الداعم بقوة للبنان، والذي يؤكّد في كل مناسبة التزامه بإنجاح صيغة الاطار ووضعه موضع التنفيذ".

بالفيديو- غارة من الطيران الحربي استهدفت حرج علي الطاهر
00:13

بالفيديو- غارة من الطيران الحربي استهدفت حرج علي الطاهر

أفاد مراسل "الجديد" أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ، قرابة السادسة إلا ربعاً من صباح اليوم، غارة عنيفة على دفعتين، مستهدفاً حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطية الفوقا.

وألقى الطيران خلال الغارة عدداً من الصواريخ الارتجاجية، ما أحدث انفجاراً كبيراً تردّد صداه في أرجاء المنطقة، فيما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان في سماء المنطقة.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد نفّذ، بعيد منتصف الليلة الماضية، غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون.

00:13

بالفيديو- غارة من الطيران الحربي استهدفت حرج علي الطاهر

أفاد مراسل "الجديد" أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ، قرابة السادسة إلا ربعاً من صباح اليوم، غارة عنيفة على دفعتين، مستهدفاً حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطية الفوقا.

وألقى الطيران خلال الغارة عدداً من الصواريخ الارتجاجية، ما أحدث انفجاراً كبيراً تردّد صداه في أرجاء المنطقة، فيما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان في سماء المنطقة.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد نفّذ، بعيد منتصف الليلة الماضية، غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون.

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