أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

بري يعلن معركة "شروط التسوية المقبلة"! (الأخبار)

2026-09-01 | 00:35
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بري يعلن معركة &quot;شروط التسوية المقبلة&quot;! (الأخبار)
بري يعلن معركة "شروط التسوية المقبلة"! (الأخبار)

أفادت صحيفة الأخبار، بأن "خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، لم يأت لاستعادة مواقف المناسبة فحسب، بل حمل رسائل سياسية مباشرة إلى الداخل والخارج، ولا سيما إلى المعنيين بالمسار التفاوضي مع إسرائيل. فقد انتقل بري بوضوح من التحفّظ على هذا المسار إلى إعلان رفض «اتفاق الإطار» وما قد يتفرّع عنه من ترتيبات، رافضاً أن تتحول الحرب إلى وسيلة لفرض وقائع سياسية وأمنية على لبنان. وبذلك، رسم جملة من الخطوط الحمراء للمرحلة المقبلة: لا تفاوض مباشر تحت النار، لا مناطق «تجريبية»، لا منطقة عازلة أو حزام أمني، ولا أي تسوية تنتقص من السيادة أو تفرض تجزئة للجنوب".

وبحسب الصحيفة، "الأهم في كلام بري أنه لم يترك مساحة كبيرة للتأويل بشأن موقفه من «اتفاق الإطار»، إذ قال إن «المرحلة الراهنة بمخاطرها الوجودية على الجنوب وعلى لبنان، لا تعطي أحداً حق التصرف بأي من العناوين السيادية تحت أي مسمى»، سواء كان «اتفاق إطار» أو «ملحقات سرية»، كما رفض «الإطاحة بقرارات أممية تحفظ حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه الوطني في الجنوب تحت مظلة الجيش اللبناني وبمؤازرة قوات الأمم المتحدة والقرار 1701».

ووفق الأخبار، لم يكتفِ بري بإعلان الرفض، بل قدّم حصيلة المسار التفاوضي بوصفها دليلاً على عدم جدواه بصيغته الحالية. واستعاد «سبع جولات من التفاوض» ليطرح السؤال: «ماذا كانت النتيجة؟»، مجيباً بأن «رقعة الاحتلال اتسعت، ومساحات التدمير ازدادت، وعدد الشهداء ارتفع، فيما إسرائيل مستمرة في حربها». وفي ذلك، محاولة واضحة لإعادة وضع المفاوضات في سياقها الميداني، بدل التعامل معها كمسار منفصل عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. فبالنسبة إلى بري، لا يمكن أن يكون التفاوض قائماً فيما يستمر الطرف الآخر في فرض وقائع جديدة بالنار، ثم تتحول تلك الوقائع لاحقاً إلى عناصر تفاوضية يجري البناء عليها".

وأضافت الصحيفة، "من هنا أيضاً، جاء رفضه لما يسمى «المناطق التجريبية»، إذ شدد على أن الجنوب «لا يقبل التجزئة بين شمال النهر وجنوبه»، وأن جغرافيته ليست «مناطق تجريبية» لاختبار الجيش اللبناني والمؤسسات المدنية والأهلية «بالمباشر أو بالواسطة». كما جزم بأن الجنوب لن يكون «منطقة عازلة أو حزاماً أمنياً لأي كان». وهذه ليست مجرد عناوين أمنية، بل رفض واضح لتحويل الاحتلال أو الانتشار العسكري الإسرائيلي إلى واقع مؤقت يجري اختباره تمهيداً لتحويله إلى ترتيب دائم".

وقالت الصحيفة "وفي المقابل، وضع بري الجيش اللبناني في صدارة الخطوط الحمراء، رافضاً التشكيك بدوره أو إضعافه، وداعياً إلى توفير مقومات الدعم له بوصفه المؤسسة الوطنية المعنية بحماية لبنان. وربط ذلك بمسؤولية الدولة عن الجنوب، ليس أمنياً فحسب، بل أيضاً في الدفاع عنه وإعادة إعمار ما دمّره العدوان. وبذلك، يبدو أن بري يحاول قطع الطريق على أي معادلة تفصل بين الجنوب والدولة، أو تجعل من المنطقة مسرحاً لترتيبات أمنية استثنائية تتجاوز المؤسسات اللبنانية".

وذهب رئيس المجلس أبعد في رفضه لأي تسوية يمكن أن تتضمن إسقاط حق لبنان في ملاحقة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم. فاعتبر أن «تعليق» هذا الحق أو التنازل عنه يمثل تنازلاً عن السيادة، وأنه لا يحق لأحد التفريط به، سواء في أثناء التفاوض أو بالتقادم. وفي هذا البند تحديداً، رفع سقف الاعتراض من رفض ترتيبات أمنية محددة إلى رفض أي تسوية يمكن أن تتضمن تنازلات قانونية أو سيادية عن تبعات الحرب.

وبحسب الصحيفة، "وفي المحصلة، يمكن قراءة خطاب بري باعتباره محاولة لإعادة ضبط النقاش حول المرحلة المقبلة بعد أن بدا أن المسار التفاوضي يتحرك وفق وقائع تفرضها إسرائيل على الأرض. فالرجل لا يعلن فقط رفضه لاتفاق الإطار، بل يرفض أن يكون التفاوض غطاءً لتكريس نتائج الحرب، أو أن تتحول الاعتداءات الإسرائيلية إلى أوراق ضغط تُستخدم لانتزاع تنازلات لبنانية. ومن هذه الزاوية، فإن ما قاله لا يبدو اعتراضاً على بند أو صيغة تفاوضية بعينها، بقدر ما هو إعلان عن معركة أوسع حول شروط التسوية المقبلة، وحدود التنازل فيها، ومن يملك حق رسم شكل الجنوب ولبنان بعد الحرب".
 
مقالات ذات صلة
بري يعلن معركة "شروط التسوية المقبلة"! (الأخبار)

محليات

نبيه بري

حركة أمل

الأخبار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"علي الطاهر والسلاح وتفتيش المنازل".. شروط اسرائيلية تعجيزية! (الجمهورية)
موجة نزوح جديدة؟ (أسرار النهار)

اقرأ ايضا في محليات

"استخدم منزله مستودعاً لتخزين وتوضيب المخدّرات".. بقبضة قوى الأمن!
03:21

"استخدم منزله مستودعاً لتخزين وتوضيب المخدّرات".. بقبضة قوى الأمن!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:


03:21

"استخدم منزله مستودعاً لتخزين وتوضيب المخدّرات".. بقبضة قوى الأمن!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:


المحروقات ترتفع.. كم بلغت الأسعار؟
01:48

المحروقات ترتفع.. كم بلغت الأسعار؟

أصدرت وزارة الطاقة، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، على الشكل التالي:

95: 2571.000 (+33000)
98: 2589.000 (+33000)
DL: 2446.000 (+13000)
Gz: 1167.000 (-1000)

01:48

المحروقات ترتفع.. كم بلغت الأسعار؟

أصدرت وزارة الطاقة، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، على الشكل التالي:

95: 2571.000 (+33000)
98: 2589.000 (+33000)
DL: 2446.000 (+13000)
Gz: 1167.000 (-1000)

يحدث الآن

اخترنا لكم
"استخدم منزله مستودعاً لتخزين وتوضيب المخدّرات".. بقبضة قوى الأمن!
03:21
السفير المصري علاء موسى للجديد: قائد الجيش العماد رودولف هيكل قام بواجباته بشكل جيد فيما خص حصرية السلاح جنوب الليطاني وعلى إسرائيل أن تنسحب من الأراضي اللبنانية لتسهيل عمل الجيش اللبناني
01:48
المحروقات ترتفع.. كم بلغت الأسعار؟
01:48
طقس أيلول يبدأ بالغيوم.. ماذا عن درجات الحرارة؟
01:35
ترامب قلق من "علي الطاهر".. وخشية من رد صاروخي ايراني كبير! (المدن)
01:06
"علي الطاهر" بتوقيت نتنياهو.. وانتصار بوجه "حزب الله"؟ (الأنباء الالكترونية)
01:02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026