بري يعلن معركة "شروط التسوية المقبلة"! (الأخبار)

وبحسب الصحيفة، "الأهم في كلام بري أنه لم يترك مساحة كبيرة للتأويل بشأن موقفه من «اتفاق الإطار»، إذ قال إن «المرحلة الراهنة بمخاطرها الوجودية على الجنوب وعلى ، لا تعطي أحداً حق التصرف بأي من العناوين السيادية تحت أي مسمى»، سواء كان «اتفاق إطار» أو «ملحقات سرية»، كما رفض «الإطاحة بقرارات أممية تحفظ حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه الوطني في الجنوب تحت مظلة الجيش اللبناني وبمؤازرة قوات الأمم المتحدة والقرار 1701».ووفق الأخبار، لم يكتفِ بري بإعلان الرفض، بل قدّم حصيلة المسار التفاوضي بوصفها دليلاً على عدم جدواه بصيغته الحالية. واستعاد «سبع جولات من التفاوض» ليطرح السؤال: «ماذا كانت النتيجة؟»، مجيباً بأن «رقعة الاحتلال اتسعت، ومساحات التدمير ازدادت، وعدد الشهداء ارتفع، فيما إسرائيل مستمرة في حربها». وفي ذلك، محاولة واضحة لإعادة وضع المفاوضات في سياقها الميداني، بدل التعامل معها كمسار منفصل عن استمرار الاعتداءات . فبالنسبة إلى بري، لا يمكن أن يكون التفاوض قائماً فيما يستمر الطرف الآخر في فرض وقائع بالنار، ثم تتحول تلك الوقائع لاحقاً إلى عناصر تفاوضية يجري البناء عليها".وأضافت الصحيفة، "من هنا أيضاً، جاء رفضه لما يسمى «المناطق التجريبية»، إذ شدد على أن الجنوب «لا يقبل التجزئة بين شمال النهر وجنوبه»، وأن جغرافيته ليست «مناطق تجريبية» لاختبار الجيش اللبناني والمؤسسات المدنية والأهلية «بالمباشر أو بالواسطة». كما جزم بأن الجنوب لن يكون «منطقة عازلة أو حزاماً أمنياً لأي كان». وهذه ليست مجرد عناوين ، بل رفض واضح لتحويل الاحتلال أو الانتشار العسكري إلى واقع مؤقت يجري اختباره تمهيداً لتحويله إلى ترتيب دائم".وقالت الصحيفة "وفي المقابل، وضع بري الجيش اللبناني في صدارة الخطوط الحمراء، رافضاً التشكيك بدوره أو إضعافه، وداعياً إلى توفير مقومات الدعم له بوصفه المؤسسة الوطنية المعنية بحماية لبنان. وربط ذلك بمسؤولية الدولة عن الجنوب، ليس أمنياً فحسب، بل أيضاً في الدفاع عنه وإعادة إعمار ما دمّره العدوان. وبذلك، يبدو أن بري يحاول قطع الطريق على أي معادلة تفصل بين الجنوب والدولة، أو تجعل من المنطقة مسرحاً لترتيبات أمنية استثنائية تتجاوز المؤسسات ".وذهب رئيس المجلس أبعد في رفضه لأي تسوية يمكن أن تتضمن إسقاط حق لبنان في ملاحقة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم. فاعتبر أن «تعليق» هذا أو التنازل عنه يمثل تنازلاً عن السيادة، وأنه لا يحق لأحد التفريط به، سواء في أثناء التفاوض أو بالتقادم. وفي هذا البند تحديداً، رفع سقف الاعتراض من رفض ترتيبات أمنية محددة إلى رفض أي تسوية يمكن أن تتضمن تنازلات قانونية أو سيادية عن تبعات الحرب.وبحسب الصحيفة، "وفي المحصلة، يمكن قراءة خطاب بري باعتباره محاولة لإعادة ضبط النقاش حول المرحلة المقبلة بعد أن بدا أن المسار التفاوضي يتحرك وفق وقائع تفرضها إسرائيل على . فالرجل لا يعلن فقط رفضه لاتفاق الإطار، بل يرفض أن يكون التفاوض غطاءً لتكريس نتائج الحرب، أو أن تتحول الاعتداءات الإسرائيلية إلى أوراق ضغط تُستخدم لانتزاع تنازلات لبنانية. ومن هذه الزاوية، فإن ما قاله لا يبدو اعتراضاً على بند أو صيغة تفاوضية بعينها، بقدر ما هو إعلان عن معركة أوسع حول شروط التسوية المقبلة، وحدود التنازل فيها، ومن يملك حق رسم شكل الجنوب ولبنان بعد الحرب".