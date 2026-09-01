أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

"علي الطاهر والسلاح وتفتيش المنازل".. شروط اسرائيلية تعجيزية! (الجمهورية)

2026-09-01 | 00:46
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;علي الطاهر والسلاح وتفتيش المنازل&quot;.. شروط اسرائيلية تعجيزية! (الجمهورية)
"علي الطاهر والسلاح وتفتيش المنازل".. شروط اسرائيلية تعجيزية! (الجمهورية)

أكّدت مصادر سياسة مواكبة لصحيفة الجمهورية، أن "لا موعد بعد لجولة التفاوض الثامنة بين لبنان واسرائيل، وأنّ رئاسة الجمهورية لا تزال تنتظر جواباً من الوسيط الأميركي الذي تحدث عن مجموعة مطالب يشترطها الإسرائيلي قبل تحديد موعد الاجتماع الجديد في روما، أبرزها، وليس حصراً، مهمّة الجيش اللبناني في التدخّل والتفتيش ودخول المنازل والممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تلة علي الطاهر وتسليم سلاح «حزب الله»، وكلها شروط تعجيزية، ولا تفاعل اسرائيلياً او تراجع عن هذه المطالب. ورأت المصادر أنّ توسع الحرب لا يزال خياراً مستبعداً، لكن حالة الاستنزاف هذه لا تقلّ خطورة، خصوصاً أنّ العدو لا يكلّ ولا يملّ عن التفجير والتجريف والقضم.

إلى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية للجمهورية، إنّ "حراك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في اتجاه عواصم أوروبية وإقليمية، هو محاولة لتثبيت مظلة واقية للبنان، أمام تراجع الزخم الأميركي، وفشل آليات صيغة الإطار، والانكشاف الميداني المتزايد جنوباً، مع التهديد بإنهاء مهمّة اليونيفيل. وتأتي جولات عون الأوروبية، في إيطاليا ثم اليونان، توازياً مع التحرّكات العسكرية والسياسية نحو العواصم العربية، التي ترجمتها زيارة قائد الجيش رودولف هيكل للأردن، كمسعى واقعي لخلق شبكة أمان بديلة في مواجهة التصعيد الإسرائيلي في الجنوب".

واعتبرت المصادر، أنّ "الخيار اللبناني بالتوجّه نحو هذين البلدين الأوروبيين (ايطاليا واليونان) هو محاولة للاستفادة من تقاطعات المصالح داخل الحلف الأطلسي والمجال المتوسطي. فالدولتان لهما علاقاتهما الإستراتيجية والشريكة مع إسرائيل في مشاريع الطاقة والأمن المتوسطي، لكنهما تحتفظان بصلات تاريخية مع لبنان، وتستشعران خطورة أي انهيار أمني في شرق المتوسط على استقرارهما القومي وموجات الهجرة. كما أنّ إيطاليا هي العمود الفقري لقيادة قوات اليونيفيل. والتواصل معها ومع أثينا يستهدف بناء كتلة داخل الاتحاد الأوروبي، تُعطّل الاندفاعة الأميركية نحو تصفية اليونيفيل، وتضغط لإبقاء التغطية القانونية والدولية للحدود الجنوبية".
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
"علي الطاهر والسلاح وتفتيش المنازل".. شروط اسرائيلية تعجيزية! (الجمهورية)

محليات

الجمهورية

علي الطاهر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لبنان يقف على بارودة "علي الطاهر".. عملية عسكرية كبيرة؟ (الديار)
بري يعلن معركة "شروط التسوية المقبلة"! (الأخبار)

اقرأ ايضا في محليات

"استخدم منزله مستودعاً لتخزين وتوضيب المخدّرات".. بقبضة قوى الأمن!
03:21

"استخدم منزله مستودعاً لتخزين وتوضيب المخدّرات".. بقبضة قوى الأمن!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:


03:21

"استخدم منزله مستودعاً لتخزين وتوضيب المخدّرات".. بقبضة قوى الأمن!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:


المحروقات ترتفع.. كم بلغت الأسعار؟
01:48

المحروقات ترتفع.. كم بلغت الأسعار؟

أصدرت وزارة الطاقة، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، على الشكل التالي:

95: 2571.000 (+33000)
98: 2589.000 (+33000)
DL: 2446.000 (+13000)
Gz: 1167.000 (-1000)

01:48

المحروقات ترتفع.. كم بلغت الأسعار؟

أصدرت وزارة الطاقة، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، على الشكل التالي:

95: 2571.000 (+33000)
98: 2589.000 (+33000)
DL: 2446.000 (+13000)
Gz: 1167.000 (-1000)

يحدث الآن

اخترنا لكم
"استخدم منزله مستودعاً لتخزين وتوضيب المخدّرات".. بقبضة قوى الأمن!
03:21
السفير المصري علاء موسى للجديد: قائد الجيش العماد رودولف هيكل قام بواجباته بشكل جيد فيما خص حصرية السلاح جنوب الليطاني وعلى إسرائيل أن تنسحب من الأراضي اللبنانية لتسهيل عمل الجيش اللبناني
01:48
المحروقات ترتفع.. كم بلغت الأسعار؟
01:48
طقس أيلول يبدأ بالغيوم.. ماذا عن درجات الحرارة؟
01:35
ترامب قلق من "علي الطاهر".. وخشية من رد صاروخي ايراني كبير! (المدن)
01:06
"علي الطاهر" بتوقيت نتنياهو.. وانتصار بوجه "حزب الله"؟ (الأنباء الالكترونية)
01:02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026