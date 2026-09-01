"علي الطاهر والسلاح وتفتيش المنازل".. شروط اسرائيلية تعجيزية! (الجمهورية)

أكّدت مصادر سياسة مواكبة لصحيفة الجمهورية، أن "لا موعد بعد لجولة التفاوض الثامنة بين واسرائيل، وأنّ رئاسة الجمهورية لا تزال تنتظر جواباً من الوسيط الأميركي الذي تحدث عن مجموعة مطالب يشترطها قبل تحديد موعد الاجتماع الجديد في روما، أبرزها، وليس حصراً، مهمّة في التدخّل والتفتيش ودخول المنازل والممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تلة علي الطاهر وتسليم سلاح «حزب الله»، وكلها شروط تعجيزية، ولا تفاعل اسرائيلياً او تراجع عن هذه المطالب. ورأت المصادر أنّ توسع الحرب لا يزال خياراً مستبعداً، لكن الاستنزاف هذه لا تقلّ خطورة، خصوصاً أنّ لا يكلّ ولا يملّ عن التفجير والتجريف والقضم.



