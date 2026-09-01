مصادر دبلوماسية للجديد: لم يتم الاتفاق بعد على استلام الجيش لمنشأة علي الطاهر على الرَّغم من حصول مفاوضات جدية سبق أن حصلت بين اسرائيل ولبنان وعبر قنوات سياسية مع حزب الله أيضاً