مصادر دبلوماسية للجديد: العمل جارٍ في باريس لإنجاح مؤتمر دعم الجيش إلا أن طابعه التقني يُبقي سقف التوقعات حيال نتائجه منخفضًا

مصادر دبلوماسية للجديد: خطابات النوايا لا تنفع في هذه المرحلة والعمل جارٍ لوضع خلاصة متكاملة خلال الأيام المقبلة فيما يبقى اجتماع أيلول تحضيرياً و"الطبخة لم تنضج بعد"