من ضمنهم عناصر "حزب الله".. لبنان طلب لقاء الأسرى! (الشرق الأوسط)

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن "الإفراج عن الأسرى اللبنانيين جاء نتيجة ضغط أميركي، ولا سيما بعد لقاء الأميركي لدى ميشال عيسى برئيس الوزراء ، حيث كان الحث على تقديم أي خطوة إيجابية قبل موعد المفاوضات المقبل".



وتقول المصادر إن "كل ما نص عليه الاتفاق قد توقف، ولا سيما ما يتعلق بالمناطق النموذجية، ولذلك كان الضغط باتجاه القيام بأي خطوة في ملف الأسرى والحدود البرية، وهما الموضوعان اللذان جرى البحث فيهما خلال جلسة المفاوضات ".



وأشارت المصادر إلى أن " كان قد قدم لائحة بأسماء الأسرى، وعددهم 32 أسيراً، من المدنيين وعناصر في ، مطالباً على الأقل بأن يلتقي بهم ، وهو ما رفضته "، مشيرة إلى أن "الأميركي ضغط عليهم على الأقل كي يبقى مسار المفاوضات مستمراً، كما أن لبنان لم يُبلّغ مسبقاً بتفاصيل العملية الحالية أو أسماء الأسرى الخمسة".



ووفق الصحيفة، "الوفد اللبناني كان قد شدد خلال جولة روما الأخيرة على ضرورة التمييز بين الأسرى المدنيين وعناصر حزب الله، فيما قدم الوفد لائحة طالب فيها بتسلم رفات 12 شخصاً يهودياً قتلوا في لبنان خلال الحرب الأهلية، وهو أمر يصعب تحقيقه من الجانب اللبناني لعدم توافر معلومات عنهم".