من ضمنهم عناصر "حزب الله".. لبنان طلب لقاء الأسرى! (الشرق الأوسط)

وتقول المصادر إن "كل ما نص عليه الاتفاق قد توقف، ولا سيما ما يتعلق بالمناطق النموذجية، ولذلك كان الضغط باتجاه القيام بأي خطوة في ملف الأسرى والحدود البرية، وهما الموضوعان اللذان جرى البحث فيهما خلال جلسة المفاوضات الأخيرة
".
وأشارت المصادر إلى أن "لبنان
كان قد قدم لائحة بأسماء الأسرى، وعددهم 32 أسيراً، من المدنيين وعناصر في حزب الله
، مطالباً على الأقل بأن يلتقي بهم الصليب الأحمر
، وهو ما رفضته إسرائيل
"، مشيرة إلى أن "الأميركي ضغط عليهم على الأقل كي يبقى مسار المفاوضات مستمراً، كما أن لبنان لم يُبلّغ مسبقاً بتفاصيل العملية الحالية أو أسماء الأسرى الخمسة".
ووفق الصحيفة، "الوفد اللبناني كان قد شدد خلال جولة روما الأخيرة على ضرورة التمييز بين الأسرى المدنيين وعناصر حزب الله، فيما قدم الوفد الإسرائيلي
لائحة طالب فيها بتسلم رفات 12 شخصاً يهودياً قتلوا في لبنان خلال الحرب الأهلية، وهو أمر يصعب تحقيقه من الجانب اللبناني لعدم توافر معلومات عنهم".