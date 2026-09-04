عاجل
مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة الرمادية في قضاء صور وسيارات الإسعاف تتوجه إلى المكان المستهدف
مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة الرمادية في قضاء صور وسيارات الإسعاف تتوجه إلى المكان المستهدف
مراسل الجديد: غارة إستهدفت حي الرويس - محيط الميتم في اطراف مدينة النبطية
مراسل الجديد: غارة إستهدفت حي الرويس - محيط الميتم في اطراف مدينة النبطية
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
21 o
AlJadeedTv
الجنوب
25 o
AlJadeedTv
الشمال
26 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
22 o
AlJadeedTv
كسروان
26 o
AlJadeedTv
متن
26 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
Language
English
AlJadeed
AlJadeed
البحث
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

سقوط علي الطاهر لم يكن مفاجئًا.. فماذا تخطّط إسرائيل بعده؟

2026-09-04 | 13:21
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سقوط علي الطاهر لم يكن مفاجئًا.. فماذا تخطّط إسرائيل بعده؟
سقوط علي الطاهر لم يكن مفاجئًا.. فماذا تخطّط إسرائيل بعده؟

تقول معلومات الجديد إن سقوط علي الطاهر لم يكن مفاجئا في التقديرات الأمنية والعسكرية، ولا في حسابات حزب الله الذي كان يتوقع خسارة الموقع في ضوء حجم الهجوم الإسرائيلي والحصار المفروض عليه.


وتقول مصادر امنية إن المنشأة التي نشر الجيش الاسرائيلي صورته فيها هي احدى المنشآت في تلال علي الطاهر وهي كان قد اخلاها الحزب قبل فترة. وتضيف  ان المنشأة التي دخلها الاسرائيلي هي  الاصغر بين المنشأتين، وكان قد دخلها قبل فترة من دون اعلان  ذلك.  
إلا أن سقوط منشأة في  تلال علي الطاهر لا يقرأ بوصفه نهاية معركة، بل بداية مرحلة جديدة. ففي معلومات الجديد أن الكواليس الأمنية والسياسية تدرك ان دخول الجيش الاسرائيلي المنشأة الاولى سيتبعه السيطرة والدخول الى المنشآت الاخرى في المنطقة. وبالتالي بدأت الكواليس الامنية والسياسية فعليا مناقشة ما بعد علي الطاهر، وسط معطيات جدية تشير الى ان الهدف الإسرائيلي أبعد من السيطرة على التلال، عبر التمدد في عمق المرتفعات باتجاه جبل الريحان والجرمق وسجد، وصولا إلى ربط هذه المنطقة بجبل الشيخ.
وعليه، تقول مصادر امنية للجديد إن النقاش انتقل من كيفية منع سقوط علي الطاهر إلى كيفية منع إسرائيل من تحويله إلى نقطة انطلاق لرسم حزام جغرافي وعسكري جديد في الجنوب.
أما في العنوان الثاني، فقد عادت قضية الأسرى لتفتح ثغرة في جدار التفاوض. وفي معلومات الجديد أن السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى قام بجهود استثنائية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بهدف إنجاز الإفراج عن الأسرى ومنح المسار التفاوضي جرعة دعم سياسية.
إلا أن هذه الخطوة لم تؤد حتى الساعة إلى حسم موعد الجولة المقبلة. فواشنطن تدفع في اتجاه عقدها منتصف شهر أيلول، فيما لا تزال الاتصالات مستمرة لتثبيت الموعد وتأمين الظروف السياسية والأمنية اللازمة لاستئناف المفاوضات. 
 
مقالات ذات صلة
سقوط علي الطاهر لم يكن مفاجئًا.. فماذا تخطّط إسرائيل بعده؟

محليات

علي الطاهر

حزب الله

الجنوب

اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
من ضمنهم عناصر "حزب الله".. لبنان طلب لقاء الأسرى! (الشرق الأوسط)
"علي الطاهر".. أمام 3 احتمالات! (البناء)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لكم
مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة الرمادية في قضاء صور وسيارات الإسعاف تتوجه إلى المكان المستهدف
14:59
مراسل الجديد: غارة إستهدفت حي الرويس - محيط الميتم في اطراف مدينة النبطية
14:56
مراسل الجديد: غارة على دفعتين إستهدفت محيط تلة الدبشة عند اطراف النبطية الفوقا
14:51
مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرًا في زوطر الشرقية قضاء النبطية
14:43
"حشيش بالليمون".. خطّ تهريب من الأشرفية إلى بلجيكا (تقرير)
14:33
أسير محرر يروي للجديد تفاصيل لحظة اعتقاله (تقرير)
14:21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026