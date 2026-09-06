القناة 12 الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تصف الوضع في جنوب لبنان بـ"شديد الحساسية" مع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر والخشية من ردّ حزب الله