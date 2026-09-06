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وزارة المالية: مبنى الوزارة في النبطية تضرر جراء القصف الإسرائيلي والوزير جابر وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الملفات وضمان استمرارية العمل
وزارة المالية: مبنى الوزارة في النبطية تضرر جراء القصف الإسرائيلي والوزير جابر وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الملفات وضمان استمرارية العمل
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وزير الدفاع الإسرائيلي: السيطرة على تلة علي الطاهر تمثل ختام إحكام القبضة على المنطقة الأمنية جنوب لبنان
2026-09-06 | 02:05
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وزير الدفاع الإسرائيلي: السيطرة على تلة علي الطاهر تمثل ختام إحكام القبضة على المنطقة الأمنية جنوب لبنان
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