وزير الدفاع الإسرائيلي: سيستكمل الجيش الإسرائيلي تحييد الأنفاق وتدميرها وسيتمركز وفق ترتيب تكتيكي ولن ننسحب من المنطقة الأمنية حتى نزع سلاح حزب الله في كافّة أنحاء لبنان