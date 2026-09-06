السفير الأميركي يُحاول.. ماذا عن سردية "حزب الله"؟

تقرأ الأوساط السياسية في التصعيد جنوبا غياب أي سقوف للعملية العسكرية ، وسط توقعات بامتدادها الى مناطق تصفها بالعسكرية والاستراتيجية لحزب الله، ما ينذر بمخاوف ومحاذير جدية من تفلت الجبهة.

وفي المعلومات، فإن كلا من وحزب الله لا يعلنان عن كل العمليات العسكرية في الجنوب، فيما تؤكد مصادر حزبية للجديد أن يعتمد الغموض البناء في كل ما يرتبط بعلي الطاهر، وضمنا الرواية الفعلية لما حدث هناك، وسط معلومات عن أن حزب الله سحب عناصره منذ قرابة الأسبوع، وتضيف المصادر أن الحزب معني فقط بنفي بعض المعطيات إذا ما كانت غير دقيقة فقط.



وربطا بالتصعيد الميداني تطرح مصادر حزبية السؤال التالي: بعدما زعمت إسرائيل أنها أسقطت وأنهت ملف علي الطاهر، وبالقراءة العسكرية، كيف تبرر العمليات المستمرة في الجنوب؟ وإذا ما صدقت مزاعم إسرائيل بإسقاط التلة؟ فمن أين تنطلق المسيرات؟ فضلا عن أن إسرائيل جاهرت سابقا أنها تريد علي الطاهر كاخر نقطة امنية في ليتبين عكس ذلك مع مطامع إسرائيلية أبعد من التلة بكثير.



وعليه تضع أوساط حزب الله سرديتين في ميزان الفحص: الاولى تتبناها الدولة واتفاق الاطار والثانية يتبناها حزب الله وفيها يتبين أن لدى إسرائيل أطماع لا توقفها عند أي حد مع رغبة نتنياهو خوض الانتخابات بدماء اللبنانيين لتعديل النتائج أو تأجيل الانتخابات، والنتيجة دمار وسقوط مدنيين.



على خط آخر، قالت مصادر حزبية للجديد أن بيان حزب الله الأخير والذي حمل العهد والحكومة مسؤولية ما آلت اليه الأمور، قد يكون بيانا مخففا مقارنة بما هو قادم وتحديدا بعد غارات الأحد، إذ تشير المعطيات الى خطاب عالي السقف يهز السلطة لعدم تقديم المزيد من التنازلات، تفاوضيا، يتوقع أن يتبين الخيط لروما بداية الأسبوع، وقد بات شبه محسوم أن الوفد الى ايطاليا سياسي، لا عسكري.



ووفق مصادر دبلوماسية، يحاول الأميركي في ميشال عيسى أن يتحرك في هذه المرحلة لتحقيق مكسب أو تقدم ما مع إسرائيل قبل دخولها الأيام الفاصلة عن الانتخابات ، فيما تضيف المصادر أن إسرائيل تعتبر نفسها غير معنية بأي خطوة وهي ليست بوارد التنازلات بذريعة أنها أطلقت سراح خمسة أسرى وسلمتهم الى الصليب الأحمر الدولي.