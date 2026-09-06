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محليات

السفير الأميركي يُحاول.. ماذا عن سردية "حزب الله"؟

2026-09-06 | 13:11
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السفير الأميركي يُحاول.. ماذا عن سردية &quot;حزب الله&quot;؟
السفير الأميركي يُحاول.. ماذا عن سردية "حزب الله"؟

تقرأ الأوساط السياسية في التصعيد جنوبا غياب أي سقوف للعملية العسكرية الإسرائيلية، وسط توقعات بامتدادها الى مناطق تصفها إسرائيل بالعسكرية والاستراتيجية لحزب الله، ما ينذر بمخاوف ومحاذير جدية من تفلت الجبهة.

وفي المعلومات، فإن كلا من إسرائيل وحزب الله لا يعلنان عن كل العمليات العسكرية في الجنوب، فيما تؤكد مصادر حزبية للجديد أن حزب الله يعتمد الغموض البناء في كل ما يرتبط بعلي الطاهر، وضمنا الرواية الفعلية لما حدث هناك، وسط معلومات عن أن حزب الله سحب عناصره منذ قرابة الأسبوع، وتضيف المصادر أن الحزب معني فقط بنفي بعض المعطيات إذا ما كانت غير دقيقة فقط. 

وربطا بالتصعيد الميداني تطرح مصادر حزبية السؤال التالي: بعدما زعمت إسرائيل أنها أسقطت وأنهت ملف علي الطاهر، وبالقراءة العسكرية، كيف تبرر العمليات المستمرة في الجنوب؟ وإذا ما صدقت مزاعم إسرائيل بإسقاط التلة؟ فمن أين تنطلق المسيرات؟ فضلا عن أن إسرائيل جاهرت سابقا أنها تريد علي الطاهر كاخر نقطة امنية في جنوب لبنان ليتبين عكس ذلك مع مطامع إسرائيلية أبعد من التلة بكثير.

وعليه تضع أوساط حزب الله سرديتين في ميزان الفحص: الاولى تتبناها الدولة واتفاق الاطار والثانية يتبناها حزب الله وفيها يتبين أن لدى إسرائيل أطماع لا توقفها عند أي حد مع رغبة نتنياهو خوض الانتخابات بدماء اللبنانيين لتعديل النتائج أو تأجيل الانتخابات، والنتيجة دمار وسقوط مدنيين.

على خط آخر، قالت مصادر حزبية للجديد أن بيان حزب الله الأخير والذي حمل العهد والحكومة مسؤولية ما آلت اليه الأمور، قد يكون بيانا مخففا مقارنة بما هو قادم وتحديدا بعد غارات الأحد، إذ تشير المعطيات الى خطاب عالي السقف يهز السلطة لعدم تقديم المزيد من التنازلات، تفاوضيا، يتوقع أن يتبين لبنان الخيط الأبيض لروما بداية الأسبوع، وقد بات شبه محسوم أن الوفد الى ايطاليا سياسي، لا عسكري.

ووفق مصادر دبلوماسية، يحاول السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى أن يتحرك في هذه المرحلة لتحقيق مكسب أو تقدم ما مع إسرائيل قبل دخولها الأيام الفاصلة عن الانتخابات الإسرائيلية، فيما تضيف المصادر أن إسرائيل تعتبر نفسها غير معنية بأي خطوة وهي ليست بوارد التنازلات بذريعة أنها أطلقت سراح خمسة أسرى وسلمتهم الى الصليب الأحمر الدولي.
 
 
 
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سلام يردّ على جعجع: لا انتقاص من دور رجي ولا استبعاد له

صدر عن رئيس الحكومة نواف سلام البيان التالي:

"استمعت الى خطاب الدكتور سمير جعجع اليوم واستوقفني كلامه في امرين:

أولاً، إذ أقدر حرص الحكيم على عمل المؤسسات، فالدستور ينص على ان مجلس الوزراء هو الذي يضع السياسة العامة للحكومة في جميع المجالات، بما فيها السياسة الخارجية، فيما يتولى كل وزير إدارة شؤون وزارته وتطبيق هذه السياسة ضمن صلاحياته. ومن هنا فان السياسة الخارجية للدولة اللبنانية ليست سياسة شخص او وزارة بمعزل عن الحكومة.
اما تشكيل الوفود الرسمية ومشاركة الوزراء في الزيارات الخارجية، فيحدَّدان وفق طبيعة كل زيارة وجدول اعمالها ومتطلباتها. وانا على تنسيق وتعاون دائمين مع معالي الوزير رجي في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية. وفي هذا السياق، وكما يعرف وزير الخارجية، فمن المقرر ان يرافقني الى اجتماعات الدورة المقبلة من اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كما تتطلبه طبيعة المهمة والاجتماعات المرتقبة خلالها. كما انني طلبت منه ان يشارك معي بعدها في الاجتماع الذي سأعقده مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن. فلا انتقاص من دوره اواستبعاد له.

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سلام يردّ على جعجع: لا انتقاص من دور رجي ولا استبعاد له

صدر عن رئيس الحكومة نواف سلام البيان التالي:

"استمعت الى خطاب الدكتور سمير جعجع اليوم واستوقفني كلامه في امرين:

أولاً، إذ أقدر حرص الحكيم على عمل المؤسسات، فالدستور ينص على ان مجلس الوزراء هو الذي يضع السياسة العامة للحكومة في جميع المجالات، بما فيها السياسة الخارجية، فيما يتولى كل وزير إدارة شؤون وزارته وتطبيق هذه السياسة ضمن صلاحياته. ومن هنا فان السياسة الخارجية للدولة اللبنانية ليست سياسة شخص او وزارة بمعزل عن الحكومة.
اما تشكيل الوفود الرسمية ومشاركة الوزراء في الزيارات الخارجية، فيحدَّدان وفق طبيعة كل زيارة وجدول اعمالها ومتطلباتها. وانا على تنسيق وتعاون دائمين مع معالي الوزير رجي في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية. وفي هذا السياق، وكما يعرف وزير الخارجية، فمن المقرر ان يرافقني الى اجتماعات الدورة المقبلة من اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كما تتطلبه طبيعة المهمة والاجتماعات المرتقبة خلالها. كما انني طلبت منه ان يشارك معي بعدها في الاجتماع الذي سأعقده مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن. فلا انتقاص من دوره اواستبعاد له.

معمل تزوير ومخدرات وأسلحة.. ماذا ضبط الجيش في بعلبك؟
13:20

معمل تزوير ومخدرات وأسلحة.. ماذا ضبط الجيش في بعلبك؟

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدتَي الخضر وبريتال – بعلبك، وأوقفت 4 مواطنين وسوريَّين وضبطت في حوزتهم مخدرات وأسلحة وذخائر حربية.

كما دهمت وحدة أخرى، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، منزل أحد المطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك، وضبطت معملًا لتزوير العملات والمستندات الرسمية، ومبالغ مالية مزورة، إضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

13:20

معمل تزوير ومخدرات وأسلحة.. ماذا ضبط الجيش في بعلبك؟

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدتَي الخضر وبريتال – بعلبك، وأوقفت 4 مواطنين وسوريَّين وضبطت في حوزتهم مخدرات وأسلحة وذخائر حربية.

كما دهمت وحدة أخرى، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، منزل أحد المطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك، وضبطت معملًا لتزوير العملات والمستندات الرسمية، ومبالغ مالية مزورة، إضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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