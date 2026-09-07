مخطط إسرائيلي من 3 مراحل.. مستوطنات في جنوب لبنان؟ (النهار)

كتبت صحيفة "النهار":



لا تظهر الوقائع السياسية على مستوى المفاوضات مع والاتصالات الديبلوماسية وخصوصاً مع المسؤولين الاميركيين، أن ثمة انفراجات ستحل في مع تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية وإمساكها بتلة علي الطاهر في ، بعدما تحولت المادة العسكرية والسياسية الأولى في الاعلام وتسليط الضوء عليها أكثر كلما اقترب موعد انتخابات الكنيست.

وبعيداً من المؤيدين لمسار المفاوضات المباشرة مع والمعارضين لها، ثمة ثوابت توصل اليها الأفرقاء وهي أن إسرائيل لن تسحب جيشها بسهولة من مساحات البلدات التي احتلتها ولاسيما الحدودية منها من جنوب الليطاني الى شماله. وفي لحظة التدقيق حيال ما يقدم عليه المخطط الاسرائيلي، يخرج مرجع لبناني الى القول أنه بعد تمكن من الاستيلاء على تلة علي الطاهر ولو بـ"السيطرة النارية" التي تمنع " " من استعمال تلالها وباطنها وأنفاقها لتهديد الوحدات الاسرائيلية. ويرى أن المشروع الاسرائيلي هذه المرة هو العمل على تقسيم الجنوب الى مناطق ليست "تجريبية" وفقاً لمفهوم "اتفاق الاطار"، بل التوجه الى القيام بثلاث خطوات تبدأ باقامة مناطق عازلة وتجريدها من كل السلاح في المرحلة الثانية بعد طرد كل سكانها، على أن تتوج هذه العملية بقيام الحكومة الاسرائيلية التي ستبقى في أيدي اليمين المتطرف، سواء بقي على رأسها أو إذا تم الاتيان بخليفة له، على رعاية ما سيقدم عليه المتطرفون بعد السيطرة العسكرية والأمنية على أرض الجنوب، وخصوصاً من جهة البلدات الحدودية، من إنشاء مستوطنات والإتيان بمستوطنين من إسرائيل وخارجها.