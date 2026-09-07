السلاح لا يبرّر الاعتداءات الإسرائيلية.. ونائب يدعو "حزب الله" إلى كنف الدولة

وشدّد على أنّ "السلطة اللبنانية
جادّة في قرارها، وأنّ رئيس الجمهورية يقوم بواجباته والحكومة اتخذت القرار، فيما تبقى العبرة في التنفيذ"، داعياً "حزب الله
إلى العودة إلى كنف الدولة".
ولفت إلى أنّ "العلاقة الاستراتيجية بين حزب الله وإيران طبيعية، في وقت تواصل إسرائيل
القتل والتدمير وتماطل في تنفيذ بنود اتفاق الإطار"، داعياً إلى "مرجع رسمي يحول دون إبقاء لبنان ساحة
للأجندات الخارجية".
وأكد "ضرورة رفع سقف المفاوضات، خصوصاً في ظل غياب الضمانات الأمنية لأهالي الجنوب، واستمرار التصريحات الإسرائيلية
التي تؤكد مواصلة السياسة العدوانية".