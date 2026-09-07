السلاح لا يبرّر الاعتداءات الإسرائيلية.. ونائب يدعو "حزب الله" إلى كنف الدولة

رأى النائب بلال في حديث إذاعي، أنّ "اتفاق الإطار لم يحقق المصلحة الوطنية ولم يكن حازماً، بدليل استمرار الحرب وتصاعدها في الأيام الأخيرة"، معتبرا أنّ "عدم سحب سلاح لا يبرّر الاعتداءات الإسرائيلية".

وشدّد على أنّ "السلطة جادّة في قرارها، وأنّ رئيس الجمهورية يقوم بواجباته والحكومة اتخذت القرار، فيما تبقى العبرة في التنفيذ"، داعياً " إلى العودة إلى كنف الدولة".



ولفت إلى أنّ "العلاقة الاستراتيجية بين حزب الله وإيران طبيعية، في وقت تواصل القتل والتدمير وتماطل في تنفيذ بنود اتفاق الإطار"، داعياً إلى "مرجع رسمي يحول دون إبقاء للأجندات الخارجية".



وأكد "ضرورة رفع سقف المفاوضات، خصوصاً في ظل غياب الضمانات الأمنية لأهالي الجنوب، واستمرار التصريحات التي تؤكد مواصلة السياسة العدوانية".