إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش هاجم بنى تحتية ومسلحين من حزب الله في دير الزهراني وكفررمان جنوبي لبنان

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية بأن عودة السكان للمناطق التي تم إخلاؤها ستعتمد على نتائج المفاوضات التي ستُستأنف الأسبوع المقبل في روما