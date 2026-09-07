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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش هاجم بنى تحتية ومسلحين من حزب الله في دير الزهراني وكفررمان جنوبي لبنان
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