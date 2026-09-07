"حزب الله" جرّ لبنان إلى حربين متتاليتين.. مواقف جديدة لرجي

شارك والمغتربين يوسف رجي في الدورة 166 لجامعة الدول المنعقدة في القاهرة على مستوى وألقى كلمة جدد فيها "تضامن مع دول الخليج والأردن في وجه الاعتداءات الايرانية العدائية والممنهجة، والتي تسعى إلى مقايضة أمن هذه الدول بمصالح ضيقة وإنتهازية".



وفي كلمته أمام العرب أكد الوزير رجي أن " يقف أمام لحظة مفصلية تتطلب قرارات شجاعة تؤدي إلى بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتيّة حصرا، وإلزام إسرائيل بسحب قواتها الى وراء الحدود الدوليّة".



وإذ دان "الاعتداءات المستمرة وانتهاكاتها لأحكام القانون الدولي واحتلالها مساحات من الأراضي اللبنانية"، ذكّر رجي بما أقدم عليه " خلال السنتين الماضيتين، في جرّ لبنان الى أتون حربين متتاليتين، رغم تحذيره مراراً وتكراراً من مخاطر العبث بأمن لبنان وجرّه إلى مثل هذه الحروب المدمرة".



وأشار الوزير رجي إلى "المسار الدبلوماسي والمفاوضات برعاية أميركية"، واعتبر أنه" السبيل الأجدى لوقف الاعتداءات وإلزام إسرائيل بالانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليّا".



وأكد أن "إطار العمل الثلاثي الذي تم التوصل اليه مع الولايات المتّحدة الأميركيّة وإسرائيل، من شأنه أن يؤدّي، في نهاية المطاف، إلى الانسحاب الكامل من لبنان، وعودة النازحين إلى قراهم، وإطلاق عمليّة إعادة الإعمار، واستعادة الأسرى، فضلا عن نزع سلاح كافة الجماعات المسلحة، وحصر السلاح بالأجهزة اللبنانيّة الشرعيّة وحدها، وبسط سلطة كامل أراضيها بقواها الذاتيّة حصراً".



ومع اقتراب موعد انتهاء مهمة "اليونيفيل" في نهاية عام 2026 شدد رجي على" حاجة لبنان إلى دعمٍ وحضورٍ دولي متجدّد تحت راية اّلأمم المتّحدة". وأكد "مواصلة المشاورات مع الأمم المتّحدة والدول المعنيّة بهدف إنشاء آليّة أمميّة معزّزة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701، وإطار العمل الثلاثي". ودعا الى "توفير الدعم اللازم لتعزيز المسلّحة اللبنانيّة، وترسيخ دور سائر مؤسسات الدولة التي تبقى الضامن الوحيد لكافة اللبنانيّين".