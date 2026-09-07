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محليات

وزارة الصحة: شهيد و10 جرحى بينهم طفلان و3 سيدات جراء الغارات الإسرائيلية على الريحان والنبطية والنبطية الفوقا

2026-09-07 | 13:22
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وزارة الصحة: شهيد و10 جرحى بينهم طفلان و3 سيدات جراء الغارات الإسرائيلية على الريحان والنبطية والنبطية الفوقا
وزارة الصحة: شهيد و10 جرحى بينهم طفلان و3 سيدات جراء الغارات الإسرائيلية على الريحان والنبطية والنبطية الفوقا
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وزارة الصحة: شهيد و10 جرحى بينهم طفلان و3 سيدات جراء الغارات الإسرائيلية على الريحان والنبطية والنبطية الفوقا

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أكثر من 400 توقيع.. نداء لإرسال الجيش اللبناني فورًا إلى النبطية: "أنقذوا عاصمة جبل عامل"
15:58

أكثر من 400 توقيع.. نداء لإرسال الجيش اللبناني فورًا إلى النبطية: "أنقذوا عاصمة جبل عامل"

أكثر من 400 موقّع، بينهم أطباء ومهندسون ومحامون ومصرفيون وإعلاميون وأكاديميون وكتّاب وناشطون ونائب، يطالبون في «نداء النبطية الثاني» بإرسال الجيش فورًا إلى النبطية، تحت عنوان: «أنقذوا عاصمة جبل عامل وحاضرته التاريخية».

وجاء في النداء:

«في 29 أيار 2026، أطلقنا «نداء النبطية الأول»، محذّرين من وصول الحرب والتدمير إلى المدينة، وداعين الدولة إلى التحرك قبل فوات الأوان. منذ ذلك الحين، ازدادت الأوضاع سوءًا. امتدّ الاحتلال، واتّسعت رقعة الدمار، واقترب الخطر من النبطية ومحيطها. وما كان يومها تحذيرًا أصبح اليوم خطرًا مباشرًا.

إنّ النبطية وقراها مهددة اليوم بأن تلقى مصير قرى وبلدات ومدن سبقتها إلى الهدم والتهجير. أهل الجنوب يعيشون بين النزوح والخوف والانتظار، وقرى كاملة فقدت ملامحها. ولا أحد يستطيع أن يطلب من الناس انتظار وصول الخراب إلى مدينتهم كي يرفعوا الصوت.

15:58

أكثر من 400 توقيع.. نداء لإرسال الجيش اللبناني فورًا إلى النبطية: "أنقذوا عاصمة جبل عامل"

أكثر من 400 موقّع، بينهم أطباء ومهندسون ومحامون ومصرفيون وإعلاميون وأكاديميون وكتّاب وناشطون ونائب، يطالبون في «نداء النبطية الثاني» بإرسال الجيش فورًا إلى النبطية، تحت عنوان: «أنقذوا عاصمة جبل عامل وحاضرته التاريخية».

وجاء في النداء:

«في 29 أيار 2026، أطلقنا «نداء النبطية الأول»، محذّرين من وصول الحرب والتدمير إلى المدينة، وداعين الدولة إلى التحرك قبل فوات الأوان. منذ ذلك الحين، ازدادت الأوضاع سوءًا. امتدّ الاحتلال، واتّسعت رقعة الدمار، واقترب الخطر من النبطية ومحيطها. وما كان يومها تحذيرًا أصبح اليوم خطرًا مباشرًا.

إنّ النبطية وقراها مهددة اليوم بأن تلقى مصير قرى وبلدات ومدن سبقتها إلى الهدم والتهجير. أهل الجنوب يعيشون بين النزوح والخوف والانتظار، وقرى كاملة فقدت ملامحها. ولا أحد يستطيع أن يطلب من الناس انتظار وصول الخراب إلى مدينتهم كي يرفعوا الصوت.

حاكم "المركزي" يكشف مصير الودائع.. وماذا عن ذهب لبنان؟
15:30

حاكم "المركزي" يكشف مصير الودائع.. وماذا عن ذهب لبنان؟

أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، أنه لا يتوقع إقرار قانون الفجوة المالية قبل ستة إلى ثمانية أشهر، رغم توقع وصول صيغة متوافق عليها إلى مجلس النواب بنهاية أيلول، في ظل ملاحظات من مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي.

وأوضح سعيد أن موجبات مصرف لبنان تجاه المصارف والمودعين تبلغ نحو 79.5 مليار دولار، فيما وصلت المدفوعات التراكمية للمودعين بموجب التعميمين 158 و166 إلى نحو 6.1 مليارات دولار. وأشار إلى أن "الشوائب" في الموجبات المسجلة في ميزانية المصرف قد تصل إلى 30% من قيمتها، لافتًا إلى إمكان سداد المبالغ المتبقية بعد التدقيق نقدًا على مدى سنوات أو عبر سندات.

15:30

حاكم "المركزي" يكشف مصير الودائع.. وماذا عن ذهب لبنان؟

أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، أنه لا يتوقع إقرار قانون الفجوة المالية قبل ستة إلى ثمانية أشهر، رغم توقع وصول صيغة متوافق عليها إلى مجلس النواب بنهاية أيلول، في ظل ملاحظات من مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي.

وأوضح سعيد أن موجبات مصرف لبنان تجاه المصارف والمودعين تبلغ نحو 79.5 مليار دولار، فيما وصلت المدفوعات التراكمية للمودعين بموجب التعميمين 158 و166 إلى نحو 6.1 مليارات دولار. وأشار إلى أن "الشوائب" في الموجبات المسجلة في ميزانية المصرف قد تصل إلى 30% من قيمتها، لافتًا إلى إمكان سداد المبالغ المتبقية بعد التدقيق نقدًا على مدى سنوات أو عبر سندات.

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