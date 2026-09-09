مصادر دبلوماسية للجديد: الحكومة لا تزال تحظى بدعم إقليمي ودولي ولا تتوافر في المرحلة الحالية القدرة السياسية على إسقاطها ما يجعل الجلسة التي دعا اليها الرئيس بري أقرب إلى مساحة لتنفيس الاحتقان