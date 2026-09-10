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محليات

السفارة الأميركية في بيروت: الشعب اللبناني يبدي تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله ونحن ندعم حكومة لبنان في فرض سيادتها وحصر قرارات الحرب والسلم بيد الدولة

2026-09-09 | 23:38
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السفارة الأميركية في بيروت: الشعب اللبناني يبدي تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله ونحن ندعم حكومة لبنان في فرض سيادتها وحصر قرارات الحرب والسلم بيد الدولة
السفارة الأميركية في بيروت: الشعب اللبناني يبدي تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله ونحن ندعم حكومة لبنان في فرض سيادتها وحصر قرارات الحرب والسلم بيد الدولة
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السفارة الأميركية في بيروت: الشعب اللبناني يبدي تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله ونحن ندعم حكومة لبنان في فرض سيادتها وحصر قرارات الحرب والسلم بيد الدولة

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