السفارة الأميركية في بيروت: الشعب اللبناني يبدي تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله ونحن ندعم حكومة لبنان في فرض سيادتها وحصر قرارات الحرب والسلم بيد الدولة

شارك النائب فريد البستاني في المؤتمر الافتتاحي لمشروع "دعم إعداد الموازنة الوطنية وإدارتها وتحسين الإنفاق العام في لبنان"، الذي تنفذه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، بصورة رئيسية من خلال برنامج سيغما (SIGMA)، في السراي الكبير، حيث تناول في مداخلته أهمية تطوير منهجية إعداد الموازنة العامة واعتماد رؤية مالية متوسطة وطويلة المدى.
أجرى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اتصالا هاتفيا، صباح اليوم، برئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين، اطلع خلاله على أوضاع المدينة وشؤونها ووضع الأهالي فيها.
نشرت السفارة الأميركيّة على حسابها على "إكس": "كل يوم، يُبدي الشعب اللبناني بوضوح تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله.