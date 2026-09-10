"حزب الله يشكل العقبة أمام السلام".. ماذا قال مسؤول في الخارجية الأميركية للجديد؟

أفاد مسؤول في لقناة الجديد، بأن " تراقب عن كثب الاتصالات الواردة من ، حيث يطالب الأهالي حكومتهم بفرض سيادتها ومنع من إطلاق الأسلحة وتخزينها داخل مناطقهم، مشيداً بهذه المجتمعات وداعماً استجابة لمطالبها".

