رفض التخوين ومطالبة بالجيش.. بيان باسم اهالي بلدة جنوبية

وطالب الاهالي انشاء مركز ثابت ودائم للجيش اللبناني على
اطراف البلدة في منطقة الحارة التحتا و غيرها.
وقال الأهالي في البيان، ان "وجود الجيش اللبناني
ليس مجرد إجراء أمني، بل هو رسالة طمأنينة وثقة بالدولة".
كما شكر الاهالي رئيس مجلس النواب نبيه بري
على حرصه في نقل مطالب أبناء البلدة والعمل من أجل تعزيز الأمن والاستقرار فيها، ورفض اهالي عربصاليم لغة التخوين والاتهامات والانقسام، واكدوا انهم ضد تحويل المطالب المحقة إلى مادة للتجاذب.
ودعا الجميع إلى اعتماد لغة الحوار والمنطق، وقراءة الواقع الجديد كما هو.
وقال الأهالي: "مطلبنا واضح وبسيط ان الدولة اللبنانية
ومؤسساتها الشرعية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، هي الضمانة للأمن والاستقرار".