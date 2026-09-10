رفض التخوين ومطالبة بالجيش.. بيان باسم اهالي بلدة جنوبية

صدر بيان حمل توقيع اهالي بلدة عربصاليم وفيه شكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بأهل الجنوب.



وطالب الاهالي انشاء مركز ثابت ودائم للجيش اطراف البلدة في منطقة الحارة التحتا و غيرها.



وقال الأهالي في البيان، ان "وجود ليس مجرد إجراء أمني، بل هو رسالة طمأنينة وثقة بالدولة".



كما شكر الاهالي على حرصه في نقل مطالب أبناء البلدة والعمل من أجل تعزيز الأمن والاستقرار فيها، ورفض اهالي عربصاليم لغة التخوين والاتهامات والانقسام، واكدوا انهم ضد تحويل المطالب المحقة إلى مادة للتجاذب.



ودعا الجميع إلى اعتماد لغة الحوار والمنطق، وقراءة الواقع الجديد كما هو.



وقال الأهالي: "مطلبنا واضح وبسيط ان ومؤسساتها الشرعية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، هي الضمانة للأمن والاستقرار".