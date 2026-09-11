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محليات

بري:لست متفائلاً التحرك بلاقيمة..واتفاق الإطار طار (الجمهورية)

2026-09-11 | 00:33
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بري:لست متفائلاً التحرك بلاقيمة..واتفاق الإطار طار (الجمهورية)
بري:لست متفائلاً التحرك بلاقيمة..واتفاق الإطار طار (الجمهورية)

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري، رداً على سؤال لصحيفة "الجمهورية" حول الوضع العام البلاد وإن كانت التطوّرات الأخيرة في النبطية وسواها ستؤدّي إلى احتلال إسرائيل لمناطق جديدة، أن "الوضع خطير، والحلول كلها بعيدة. اتفاق الإطار طار. وإذا أراد الإسرائيلي أن يحتل، فإنّه يستطيع ذلك".

وعن دورالجيش اللبناني في هذه المرحلة التي تصعّد فيها إسرائيل وتوسّع رقعة اعتداءاتها، قال بري إنّ "الجيش هو العامود الأساس، بل الجسر الأساس للبناء اللبناني".

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