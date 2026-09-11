لبنان وزلزال علي الطاهر.. المرحلة مُعقدة وخطيرة! (الديار)

تزداد المخاوف من ازدياد تعقيدات المشهد السياسي والامني في ظل اتساع رقعة الاشتباك في المنطقة

وتعتقد المصادر ان لن يكون بمنأى عن هذه التطورات، في ظل ارتفاع منسوب الضغط العسكري الاسرائيلي جنوبا، تزامنا مع ضغوط سياسية اميركية عنوانها ضرورة نزع سلاح قبل الحديث عن اي ترتيبات جدية او تقدم في المفاوضات المعلقة.

وتنقل تلك المصادر عن مسؤول رفيع المستوى قوله، ان الوضع ، وثمة «زلزال» قد يضرب المنطقة بعد تفجير والامر يحتاج الى تحرك عاجل لمحاولة تدارك الموقف.