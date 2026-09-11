لبنان وزلزال علي الطاهر.. المرحلة مُعقدة وخطيرة! (الديار)

كشف الصحافي والكاتب السياسي سامي كليب في حلقة جديدة من برنامج "الحدث" عن تسوية كانت محتلمة قبل سقوط علي الطاهر
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان، بأنّ "النهج الذي تعتمده إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقائم على تسريع إنجاز معاملات المستشفيات لتحصيل مستحقّاتها وتأمين دفعات ماليّة منتظمة، يشكّل الحجر الأساس في تعزيز قدرتها على الاستمرار في استقبال المرضى المضمونين وعلاجهم على حساب الصندوق.
أضيف اسما الأسيرين زعل وقاسم عبد العال إلى اللائحة المحدثة للأسرى، بعد مرور ثمانية أيام على اعتقالهما من دون إطلاق سراحهما، ليرتفع عدد الأسرى المؤكدين لدى الإسرائيلي إلى 38 أسيرًا.