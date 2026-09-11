القطبة المخفية في علي الطاهر.. إلى أين نُقلت صواريخ الحزب؟(اللواء)

جاء في صحيفة :

حصل رئيس الوزراء على الصورة التي يريد "تقريشها" في الداخل الاسرائيلي وإختار سواد الليل موعداً لتفجير مرتفعات علي الطاهر.

وفي المقابل أرادت أن تقول إن التي ارتبط اسمها بتحذيرات من أن استهداف الموقع قد يفتح باباً لتصعيد أوسع، لم تبادر إلى صواريخها الى .



لكن ما أراده من الصورة السياسية شيء، وما يمكن إثباته عسكرياً شيء آخر.

وهنا تبرز فرضية مهمة هل أراد نتنياهو من خلال توصيف الموقع بهذه الطريقة استدراج إيران إلى رد مباشر، بما يسمح له بتحويل العملية من ضربة محدودة في إلى جزء من مواجهة إقليمية أوسع؟

