مرقص: مجلس الوزراء بحث ملاءمة الرسوم والضرائب مع سعر الصرف أي إنه لا يجري استحداث رسوم أو ضرائب جديدة وإنما تكييف هذه الرسوم بما يتوافق مع سعر الصرف