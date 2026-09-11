عقدتان تؤخّران مفاوضات روما

مصادر سياسية للجديد: الأزمة الاقتصادية ستفتح نقاشًا حادًا في محاولة التصويب على الحكومة فيما يُتوقّع تصعيد سياسي ضد حزب الله بعد رفضه تسليم منشآته للجيش