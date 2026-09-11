حمدان يزور هيكل: الرهان على الجيش ودوره الوطني

وخلال اللقاء، أطلع حمدان قائد الجيش
على أجواء "نداء النبطية
2"، وما يعكسه من تأكيد على حصر قرار الحرب والسلم بمؤسسات الدولة الشرعية، والتعويل على الجيش اللبناني
بوصفه الضمانة الأساسية لأمن الجنوب وحماية أهله.
كما نقل إليه أن تكثيف حضور الجيش والقوى الأمنية في مدينة النبطية
لاقى ترحيبًا واسعًا من أبناء المدينة، على اختلاف شرائحهم وتوجهاتهم، وأن هناك مطالبة واضحة باستمرار هذا الحضور وتعزيزه، بما يطمئن الأهالي، ويعزّز الاستقرار، ويدعم صمودهم وتمسّكهم بمدينتهم.
وأكد حمدان أن الرهان، في هذه المرحلة، على الجيش ودوره الوطني بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشددًا على أن مسؤولية الدولة تقتضي تمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته كاملة.