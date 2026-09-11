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محليات

مصدر رسمي للجديد: مؤتمر باريس يندرج ضمن اجتماعات "مسار العقبة" الذي أطلقه الملك الأردني عبد الله الثاني عام 2015 لمناقشة التحديات الأمنية والأزمات الإقليمية

2026-09-11 | 13:16
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مصدر رسمي للجديد: مؤتمر باريس يندرج ضمن اجتماعات "مسار العقبة" الذي أطلقه الملك الأردني عبد الله الثاني عام 2015 لمناقشة التحديات الأمنية والأزمات الإقليمية
مصدر رسمي للجديد: مؤتمر باريس يندرج ضمن اجتماعات "مسار العقبة" الذي أطلقه الملك الأردني عبد الله الثاني عام 2015 لمناقشة التحديات الأمنية والأزمات الإقليمية
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مصدر رسمي للجديد: مؤتمر باريس يندرج ضمن اجتماعات "مسار العقبة" الذي أطلقه الملك الأردني عبد الله الثاني عام 2015 لمناقشة التحديات الأمنية والأزمات الإقليمية

محليات

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