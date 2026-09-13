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محليات

جابر لـ #وهلق_شو عن المفاوضات: لا نتوقع أي تقدم قريب ومن الواضح أن إسرائيل لن تقدم شيئًا في ظل أجواء الانتخابات

2026-09-13 | 14:07
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جابر لـ #وهلق_شو عن المفاوضات: لا نتوقع أي تقدم قريب ومن الواضح أن إسرائيل لن تقدم شيئًا في ظل أجواء الانتخابات
جابر لـ #وهلق_شو عن المفاوضات: لا نتوقع أي تقدم قريب ومن الواضح أن إسرائيل لن تقدم شيئًا في ظل أجواء الانتخابات
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جابر لـ #وهلق_شو عن المفاوضات: لا نتوقع أي تقدم قريب ومن الواضح أن إسرائيل لن تقدم شيئًا في ظل أجواء الانتخابات

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