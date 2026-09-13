جابر لـ #وهلق_شو: طرحنا مشروع قرار يمنع بيع الأراضي في المناطق التي تحتلها إسرائيل خشية ممارسة ضغوط على أصحابها تدفعهم إلى البيع وما قد ينتج عن ذلك من تغيير ديمغرافي