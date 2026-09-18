مصادر دبلوماسية للجديد: لا نتائج ملموسة حتى الآن لاجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش فيما شدد ماكرون أمام عون على ضرورة استكمال الإصلاحات الاقتصادية وفي مقدمها إقرار قانون الفجوة المالية