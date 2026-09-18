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2026-09-18 | 13:28
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مصادر عسكرية للجديد: قوة إسرائيلية ألقت قنابل صوتية قرب نقطة المراقبة في دير ميماس قبل أن تنسحب إثر اتصالات عبر MCG4L
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عسكرية
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