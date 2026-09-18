الجيش يكشف ما جرى عند نقطة المراقبة في دير ميماس

يهمّ أن توضح أنّه، في سياق المهمات التي تنفّذها الوحدات العسكرية داخل بلدة - ، أقامت دورية للجيش نقطة مراقبة مؤقتة مستحدَثة عند أطراف البلدة بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٠، بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L، لمواكبة الأهالي أثناء تفقُّدهم الأراضي الزراعية.

بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٨، اقتربت قوة تابعة للاحتلال من النقطة المستحدَثة داخل ما يسمّى بالمنطقة الأمنية، وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة.

على أثر ذلك، قام الجيش بتعزيز النقطة، وحدث استنفار بين الجانبين.

نتيجة الاتصالات التي جرت عبر MCG4L، غادرت القوة التابعة للاحتلال الإسرائيلي المكان، ثم عاد عناصر الجيش بعد ذلك إلى مركزهم الأساسي في البلدة.

تجري المتابعة بالتنسيق مع MCG4L.