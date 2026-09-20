فراس حمدان من ديرميماس: هذه الأرض وأهلها في صلب مسؤولية الدولة

قال النائب فراس حمدان، من دير ميماس إلى وإبل السقي، "زرت برفقة النائب ملحم خلف أهلنا في هذه القرى، للوقوف إلى جانبهم والاطلاع عن قرب على أوضاعهم واحتياجاتهم في هذه المرحلة الصعبة".