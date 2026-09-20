معلومات الجديد: ملف اليونيفيل سيكون بند اساسي في لقاء الرئيس نواف سلام مع وزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو حيث سيطالب سلام الوزير الاميركي بزيادة الضغط على اسرائيل لتطبيق اتفاق الاطار

معلومات الجديد: سلام سيبحث خلال زيارته إلى نيويورك ملف التمديد لليونيفيل قبل أن يلتقي في واشنطن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إضافة إلى ممثلين عن صندوق النقد والبنك الدولي