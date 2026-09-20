معلومات الجديد: وزير المالية ياسين جابر سينضم إلى الوفد الذي سيقدم جردة بالاصلاحات التي تحققت والقوانين التي اقرت ومنها قانون السرية المصرفية وقانون الفجوة المالية واصلاح المصارف