في لبنان.. "جمود عَ كل الخطوط"!

وحتى ذلك الوقت، يختصر مصدر رسمي المشهد السياسي بالقول: "لا جديد وجمود على كل الخطوط".
اما في نيويورك، وعلى طاولة البحث في لقاءات نواف سلام
، بند اساسي وهو انتهاء مهام قوات اليونيفيل.
ومن ضمن الاقتراحات المطروحة، وبحسب معلومات الجديد، الابقاء على اليونيفيل التي تحظى بدعم وغطاء دولي واممي ضمن القرار 1707، والذهاب الى تعديل في المهام التي يمكن ان تقوم بها وتواكب المطلوب من اي قوات دولية في المرحلة المقبلة، لناحية حصر السلاح وبسط سلطة الجيش.
ولفتت المعلومات الى ان ملف اليونيفيل سيكون بند اساسي في لقاء الرئيس نواف سلام مع وزير الخارجية
الاميركية ماركو روبيو، حيث سيطالب سلام الوزير الاميركي
بزيادة الضغط على اسرائيل لتطبيق اتفاق الاطار.
ومن ضمن الملفات التي يحملها سلام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
، اذ يطمحُ لبنانُ، بحسبِ معلوماتٍ الجديدِ، إلى توقيع اتفاقِ عل مستوى الموظفين على هامشِ اجتماعاتِ الأممِ المتحدةِ منتصفَ الأسبوعِ المقبلِ.
حيث سينضم الى الوفد وزير المال ياسين جابر، وسيقدم الوفد اللبناني جردة بالاصلاحات التي تحققت والقوانين التي اقرت ومنها قانون السرية المصرفية وقانون الفجوة المالية واصلاح المصارف.
وعلى الصعيد الاقتصادي، اشارت معلومات الجديد الى ان وفدا اقتصاديا سوريا
كبير برفقة عدد من الوزراء السوريين منهم وزير الاقتصاد
يزور بيروت
يوم الاربعاء، للمشاركة في منتدى الاستثمار اللبناني السوري.
وسيجري الوفد سلسلة لقاءات هدفها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.