في لبنان.. "جمود عَ كل الخطوط"!

الى نيويورك وواشنطن تتجه الانظار الاسبوع المقبل، حيث تعقد سلسلة لقاءات ديبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة، وسيسعى من خلالها الرئيس الذي يمثل شرح الموقف الرسمي اللبناني وطلب الدعم والدولي في المسار الذي انتهجته الحكومة.

وحتى ذلك الوقت، يختصر مصدر رسمي المشهد السياسي بالقول: "لا جديد وجمود على كل الخطوط".



اما في نيويورك، وعلى طاولة البحث في لقاءات ، بند اساسي وهو انتهاء مهام قوات اليونيفيل.



ومن ضمن الاقتراحات المطروحة، وبحسب معلومات الجديد، الابقاء على اليونيفيل التي تحظى بدعم وغطاء دولي واممي ضمن القرار 1707، والذهاب الى تعديل في المهام التي يمكن ان تقوم بها وتواكب المطلوب من اي قوات دولية في المرحلة المقبلة، لناحية حصر السلاح وبسط سلطة الجيش.



ولفتت المعلومات الى ان ملف اليونيفيل سيكون بند اساسي في لقاء الرئيس نواف سلام مع الاميركية ماركو روبيو، حيث سيطالب سلام الوزير بزيادة الضغط على اسرائيل لتطبيق اتفاق الاطار.



ومن ضمن الملفات التي يحملها سلام الاتفاق مع ، اذ يطمحُ لبنانُ، بحسبِ معلوماتٍ الجديدِ، إلى توقيع اتفاقِ عل مستوى الموظفين على هامشِ اجتماعاتِ الأممِ المتحدةِ منتصفَ الأسبوعِ المقبلِ.



حيث سينضم الى الوفد وزير المال ياسين جابر، وسيقدم الوفد اللبناني جردة بالاصلاحات التي تحققت والقوانين التي اقرت ومنها قانون السرية المصرفية وقانون الفجوة المالية واصلاح المصارف.



وعلى الصعيد الاقتصادي، اشارت معلومات الجديد الى ان وفدا اقتصاديا كبير برفقة عدد من الوزراء السوريين منهم يزور يوم الاربعاء، للمشاركة في منتدى الاستثمار اللبناني السوري.



وسيجري الوفد سلسلة لقاءات هدفها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.