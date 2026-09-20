"مداهمة وعصابة ومخدرات".. ماذا يحصل في عين الرمانة؟

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:



في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قطعات لمكافحة تجارة المخدّرات وترويجها وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء حول قيام أفراد عصابة بتجارة المخدّرات وترويجها.



على الأثر، قامت قوّة من المفرزة المذكورة بمداهمة شقتَين في مبنى سكني في محلّة عين الرّمّانة، وأوقفت ثلاثة من أفراد العصابة، وضبطت مسدّسًا حربيًّا، وكميّةً من المواد المخدّرة، من أنواع مختلفة، مقسّمة داخل أكياس وطبّات وعلب بلاستيكيّة، وهي معدّة للتّرويج، إضافةً إلى ضبط حسّاسة، وأدوات تستخدم في عمليّات التّوضيب والتّعاطي، وأجهزة خلويّة، ومبلغ .



أمّا الموقوفون فهم:



-ر. ز. (مواليد عام 1999، لبناني)



-ف. ع. د. (مواليد عام 1996، لبناني)



-ك. ق. (مواليد عام 1999، لبناني)



سُلِّموا والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملًا بإشارة المختص.