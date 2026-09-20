أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
13:36
بالفيديو - في الكولا.. إطلاق نار بمقهى
09:09
"مؤشر البيتزا" يرتفع وترامب يقطع إجازته.. ماذا تُخطط واشنطن؟
08:21
دماء وسلاح في الرويسات.. والجيش يوقف مطلق النار
05:56
أجواء خريفية متقلبة.. هكذا سيتغيّر الطقس في لبنان
04:28
في الذكرى الـ42 لهجوم عوكر.. رسالة من السفارة الأميركية
محليات
"دبور السماء" يباغت الحوثيين.. ماذا جرى في اليمن؟ | شاهد التقرير
2026-09-20 | 14:30
A-
A+
"دبور السماء" يباغت الحوثيين.. ماذا جرى في اليمن؟ | شاهد التقرير
مقالات ذات صلة
📺 ماذا جرى على متن قارب طرابلس؟ (تابعوا التقرير الخاص في النشرة المسائية)
خسوف القمر يزين السماء بلون نحاسي نادر | شاهد الفيديو
بعد توقيف "العفو العام".. ما مصير القانون والسجناء؟ | شاهد التقرير
"دبور السماء" يباغت الحوثيين.. ماذا جرى في اليمن؟ | شاهد التقرير
محليات
الجديد
اليمن
العودة الى الأعلى
من زوطر إلى مجدل زون.. ماذا يحدث في جنوب لبنان؟
إسرائيل تخشى العبوات الناسفة.. هل يستغل "حزب الله" موسم الضباب؟ (معاريف)
اقرأ ايضا في محليات
15:44
النائب نزيه متّى لـ"وهلق شو": المفاوضات واتفاق الإطار كانا الحل الأخير لوقف الدمار بعدما أدخل حزب الله لبنان في "حربَي إسناد"
15:44
النائب نزيه متّى لـ"وهلق شو": المفاوضات واتفاق الإطار كانا الحل الأخير لوقف الدمار بعدما أدخل حزب الله لبنان في "حربَي إسناد"
15:44
النائب إلياس جرادي لـ"وهلق شو": كان يجب أقله إجراء حوار داخلي ووضع استراتيجية للأمن الوطني قبل التوجّه إلى المفاوضات
15:44
النائب إلياس جرادي لـ"وهلق شو": كان يجب أقله إجراء حوار داخلي ووضع استراتيجية للأمن الوطني قبل التوجّه إلى المفاوضات
14:58
"هل هذا الانتصار الذي نريده؟".. باسيل يحمّل الحزب المسؤولية | شاهد الفيديو
14:58
"هل هذا الانتصار الذي نريده؟".. باسيل يحمّل الحزب المسؤولية | شاهد الفيديو
يحدث الآن
رياضة
18:18
فيديو - جماهير كورينثيانز تدير ظهرها للاعبين
رياضة
18:15
فيديو - عراك بالأيدي بين سائقَي ناسكار بسبب حادث
رياضة
18:14
فيديو - بورخا يشعل الكلاسيكو بمقصية مذهلة
اخترنا لكم
محليات
14:58
"هل هذا الانتصار الذي نريده؟".. باسيل يحمّل الحزب المسؤولية | شاهد الفيديو
محليات
14:30
"دبور السماء" يباغت الحوثيين.. ماذا جرى في اليمن؟ | شاهد التقرير
محليات
14:28
كمائن على طريق المطار.. تبدأ بحجرة وتنتهي بجريمة! | شاهد التقرير
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-09-18
الجيش الإسرائيلي: إقامة الجيش اللبناني لحواجز بالمنطقة الأمنية بالجنوب يخالف التفاهمات
2026-07-23
هبات دولية للجيش تشمل القطاع الطبي وعائلات العسكريين
2026-08-25
بعد إطلاق "المنبوذ الاقتصادي".. أول تعليق صيني
2026-09-06
مراسل i24 العبرية: الجيش الإسرائيلي ينتظر موافقة المستوى السياسي لتدمير أنفاق علي الطاهر وسط تقديرات بأن حزب الله يضغط على إيران لشن هجوم في حال تدمير المرتفع
2026-07-20
وزارة الصحة: 4328 شهيداً و 12230 جريحاً منذ بدء العدوان
2026-08-29
بالفيديو - سقوط ألواح طاقة شمسية في طرابلس بفعل الرياح القوية
بالفيديو
بالفيديو
14:58
"هل هذا الانتصار الذي نريده؟".. باسيل يحمّل الحزب المسؤولية | شاهد الفيديو
14:30
"دبور السماء" يباغت الحوثيين.. ماذا جرى في اليمن؟ | شاهد التقرير
14:28
كمائن على طريق المطار.. تبدأ بحجرة وتنتهي بجريمة! | شاهد التقرير
13:38
تابعوا مباشرةً النائب جبران باسيل ضيف جورج صليبي ضمن برنامج "وهلق شو"
13:14
مقدمة النشرة المسائية 20-09-2026
13:01
النشرة الجوية 20-09-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
14:13
"إذا فوجئنا، فلن نُهزم".. اسرائيل تستعد شمالاً! (هيئة البث)
عربي و دولي
14:13
"إذا فوجئنا، فلن نُهزم".. اسرائيل تستعد شمالاً! (هيئة البث)
محليات
13:23
"مداهمة وعصابة ومخدرات".. ماذا يحصل في عين الرمانة؟
محليات
13:23
"مداهمة وعصابة ومخدرات".. ماذا يحصل في عين الرمانة؟
محليات
05:56
أجواء خريفية متقلبة.. هكذا سيتغيّر الطقس في لبنان
محليات
05:56
أجواء خريفية متقلبة.. هكذا سيتغيّر الطقس في لبنان
عربي و دولي
09:09
"مؤشر البيتزا" يرتفع وترامب يقطع إجازته.. ماذا تُخطط واشنطن؟
عربي و دولي
09:09
"مؤشر البيتزا" يرتفع وترامب يقطع إجازته.. ماذا تُخطط واشنطن؟
محليات
11:43
"لا لدمج حزب الله في الجيش".. بيان للكتائب
محليات
11:43
"لا لدمج حزب الله في الجيش".. بيان للكتائب
محليات
03:25
بالصور - دعم أميركي جديد للجيش.. 70 مستوعبًا من الذخائر
محليات
03:25
بالصور - دعم أميركي جديد للجيش.. 70 مستوعبًا من الذخائر
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026