إضراب رومية يدخل يومه العاشر.. والسل يتفشّى بين السجناء

ويشهد السجن موجة جديدة من مرض السل، مع توثيق ما لا يقل عن 10 إصابات، نُقل بعض المصابين إلى العزل، فيما تتزايد المخاوف من انتقال العدوى نتيجة مخالطتهم سجناء آخرين.
وفي موازاة ذلك، رفع السجناء المضربون لافتات تطالب المجلس الدستوري برفع التجميد عن قانون العفو العام، معتبرين أن الإسراع في تنفيذه يشكّل مخرجاً إنسانياً من الأزمة المتفاقمة داخل السجن.
توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يسيطر طقس خريفي متقلب نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.
اعتبر العميد المتقاعد بسام ياسين خلال حلقة جديدة من برنامج "الحدث" أن مقتل الجيش والحزب معاً سيؤدي إلى قتال داخلي، ورئيس الجمهورية واعٍ لهذه المسألة.
أفاد مراسل الجديد بأن أهالي طلاب مدرسة الفارابي وفاعليات في منطقة القبة بطرابلس قطعوا الطريق أمام المدرسة، احتجاجاً على قرار وزاري بإقفالها مع بدء العام الدراسي.