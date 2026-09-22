إضراب رومية يدخل يومه العاشر.. والسل يتفشّى بين السجناء

ويشهد السجن موجة من مرض السل، مع توثيق ما لا يقل عن 10 إصابات، نُقل بعض المصابين إلى العزل، فيما تتزايد المخاوف من انتقال العدوى نتيجة مخالطتهم سجناء آخرين.

وفي موازاة ذلك، رفع السجناء المضربون لافتات تطالب برفع التجميد عن ، معتبرين أن الإسراع في تنفيذه يشكّل مخرجاً إنسانياً من الأزمة المتفاقمة داخل السجن.