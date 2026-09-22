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محليات

إضراب رومية يدخل يومه العاشر.. والسل يتفشّى بين السجناء

2026-09-22 | 03:11
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إضراب رومية يدخل يومه العاشر.. والسل يتفشّى بين السجناء
إضراب رومية يدخل يومه العاشر.. والسل يتفشّى بين السجناء

دخل أكثر من 400 سجين في سجن رومية يومهم العاشر من الإضراب المفتوح عن الطعام، وسط تدهور متسارع في الأوضاع الصحية وتسجيل أكثر من 23 حالة حرجة.

ويشهد السجن موجة جديدة من مرض السل، مع توثيق ما لا يقل عن 10 إصابات، نُقل بعض المصابين إلى العزل، فيما تتزايد المخاوف من انتقال العدوى نتيجة مخالطتهم سجناء آخرين.

وفي موازاة ذلك، رفع السجناء المضربون لافتات تطالب المجلس الدستوري برفع التجميد عن قانون العفو العام، معتبرين أن الإسراع في تنفيذه يشكّل مخرجاً إنسانياً من الأزمة المتفاقمة داخل السجن.

 
 
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