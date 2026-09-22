بعد "رمي الحجارة" على السيارات.. قرار لوزير الداخلية

طلب والبلديات الحجار من تكثيف جهودها لكشف هوية الأشخاص الذين يعمدون إلى رمي الحجارة على السيارات على طريق مطار الدولي – ، وتوقيفهم بالسرعة القصوى واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.