معركة دبلوماسية لبنانية في قلب نيويورك (تابعوا المشهد السياسي في النشرة بعد قليل)

وصل وفد وزاري سوري إلى لبنان اليوم لإجراء مباحثات حول ملفات اقتصادية وخدمية واستثمارية مشتركة.



وضمّ الوفد كلاً من وزير السياحة مازن صالحاني، ووزير الصحة مصعب العلي، ووزير الزراعة باسل سويدان، ووزير النقل يعرب بدر، ورئيس اتحاد الغرف الصناعية في سوريا مازن ديروان، ورئيس هيئة الاستثمار السورية رواد رمضان، ومدير التنمية والتخطيط في الصندوق السيادي السوري ياسر قحف، إلى جانب رئيسة مجلس الأعمال اللبناني السوري ليلى سمان.



ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.



كما تُفتتح أعمال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار عند الساعة 11 من قبل ظهر الأربعاء، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.