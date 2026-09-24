من بينها السلع الغذائية والمولدات.. 836 محضر ضبط بحق المخالفين!

وأشارت الى أنها "خلال الفترة نفسها وبالتنسيق مع والقضائية، سطرت 836 محضر ضبط بحق المخالفين، وذلك ضمن 20 نوعا من الأعمال الرقابية، تشمل أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، وسلامة الغذاء وسواها، إلى جانب المولدات الكهربائية الخاصة التي نالت وحدها 463 محضرا".ولفتت الى أنها "تلقت 1,678 شكوى من المستهلكين في الفترة نفسها، في إقبال متزايد من المواطنين على التبليغ عبر التطبيق الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة MoET Digital Services. وفي أسبوع واحد، من 14 ولغاية 18 أيلول، استجابت مديرية حماية المستهلك لـ 180 شكوى من المستهلكين، ونفذت 555 كشفا ميدانيا نتج عنها تسطير 50 محضر ضبط بحق المخالفين".وجددت الوزارة دعوتها "للمواطنين والمستهلكين الى التقدم بالشكاوى ضد أي مخالفات يرصدونها سواء عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services)، أو عبر لجمعية المستهلك-لبنان (01750650)".