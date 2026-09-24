خطابات تاريخية.. تحت قبة الأمم المتحدة (تابعوا النشرة المسائية)

نتنياهو: من الغرابة أن بعض من يتهموننا بالاستعمار هم في بريطانيا وفرنسا وأقول لهم كفى كذبا فقد استعمرتم العالم

نتنياهو: من الغرابة أن بعض من يتهموننا بالاستعمار هم في بريطانيا وفرنسا وأقول لهم كفى كذبا فقد استعمرتم العالم