أسابيع مفتوحة على كل السيناريوهات.. ماذا عن بيروت والضاحية؟ (الديار)

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تشير مصادر ميدانية لـ" ": المشهد اللبناني حتى أوائل تشرين الثاني يبقى مفتوحًا على مختلف السيناريوهات، في ظل ترقّب نتائج استطلاعات الرأي قبيل انتخابات الكنيست في 27 تشرين الأول، رغم تطمينات أميركية باستمرار الضوابط التي تُبقي والضاحية خارج دائرة الاستهداف وتترك هامشًا أوسع للجيش جنوبًا.



وتشير المصادر إلى أن أي تبدّل في الحسابات لنتنياهو قد ينعكس على الميدان، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء مرحلة من القتال في تتركز في منطقة إقليم التفاح.



