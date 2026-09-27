أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
14:04
من السوبرماركت إلى البيت.. هكذا يطير راتب المواطن (تقرير)
08:59
في جنوب لبنان.. نجاة راعٍ من نيران إسرائيلية
2026-09-26
في ذكرى نصرالله وصفي الدين.. انتبهوا إلى الطرقات!
2026-09-26
بلدة جنوبية تحذّر: لا تتوجّهوا إلى كروم الزيتون
2026-09-26
الحوار مع الحزب.. "لعب في الوقت الضّايع" (اساس ميديا)
محليات
لقاءات في إطار المفاوضات.. كرم إلى الفاتيكان
2026-09-27 | 04:12
A-
A+
لقاءات في إطار المفاوضات.. كرم إلى الفاتيكان
أفادت معلومات الجديد بأن "السفير سيمون كرم يتوجه الاسبوع المقبل إلى الفاتيكان لاجراء سلسلة لقاءات مهمة في إطار متابعة المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية".
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: السفير سيمون كرم يتوجه الاسبوع المقبل إلى الفاتيكان لاجراء سلسلة لقاءات مهمة في إطار متابعة المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون عاد إلى بيروت بعد زيارة إلى الفاتيكان وإيطاليا
الفاتيكان يؤكد دعمه للجهود المبذولة من أجل تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل
لقاءات في إطار المفاوضات.. كرم إلى الفاتيكان
محليات
الفاتيكان
سيمون كرم
العودة الى الأعلى
مباشر من صور.. مراسلة "الجديد" تواكب اعتراض النازحين على إخلاء المدارس
اشتباك كلامي بين التيار ومسؤول في "حزب الله"!
اقرأ ايضا في محليات
07:58
في ذكرى نصرالله الثانية.. تحضيرات وترقّب عند الضريح (شاهد الفيديو)
07:58
في ذكرى نصرالله الثانية.. تحضيرات وترقّب عند الضريح (شاهد الفيديو)
07:20
مراسل "الجديد" يواكب إحياء الذكرى الثانية لاغتيال السيد نصرالله (شاهد مباشرة)
07:20
مراسل "الجديد" يواكب إحياء الذكرى الثانية لاغتيال السيد نصرالله (شاهد مباشرة)
07:19
مراسل الجديد: غارتان بين حداثا وحاريص في قضاء بنت جبيل
07:19
مراسل الجديد: غارتان بين حداثا وحاريص في قضاء بنت جبيل
يحدث الآن
محليات
07:58
في ذكرى نصرالله الثانية.. تحضيرات وترقّب عند الضريح (شاهد الفيديو)
محليات
07:20
مراسل "الجديد" يواكب إحياء الذكرى الثانية لاغتيال السيد نصرالله (شاهد مباشرة)
محليات
07:19
مراسل الجديد: غارتان بين حداثا وحاريص في قضاء بنت جبيل
اخترنا لكم
محليات
07:58
في ذكرى نصرالله الثانية.. تحضيرات وترقّب عند الضريح (شاهد الفيديو)
محليات
06:45
في بيروت.. لحوم فاسدة!
محليات
05:41
لا عيش كريم بوجود سلاح "حزب الله".. موقف جديد لـ جعجع
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-09-23
في هذا اليوم.. إضراب عام وتحركات لقطاع النقل البري في كل لبنان
03:14
فايا يونان تكشف إصابتها بسرطان الجلد .. تفاصيل رحلة العلاج والنجاة من المرض
2026-09-12
قتيل وجرحى في برج أبو حيدر.. مراسل الجديد ينقل المشهد
2026-09-22
الوفد السوري وصل إلى لبنان.. مباحثات اقتصادية واستثمارية على جدول الزيارة
2026-07-10
معلومات الجديد: وفد عسكري أميركي يزور بيروت في الايام المقبلة للبحث في الالية التنفيذية لاتفاق الاطار لناحية انسحاب اسرائيل من المناطق التجريبية وانتشار الجيش اللبناني
2026-09-23
متري مكرمًا الوفد السوري: التنسيق مع دمشق بلغ مستويات متقدمة
بالفيديو
بالفيديو
07:58
في ذكرى نصرالله الثانية.. تحضيرات وترقّب عند الضريح (شاهد الفيديو)
07:20
مراسل "الجديد" يواكب إحياء الذكرى الثانية لاغتيال السيد نصرالله (شاهد مباشرة)
05:29
في الجنوب.. غارة من مروحية أباتشي | شاهد الفيديو
05:02
مباشر من صور.. مراسلة "الجديد" تواكب اعتراض النازحين على إخلاء المدارس
14:04
من السوبرماركت إلى البيت.. هكذا يطير راتب المواطن (تقرير)
14:01
"أنتم في الجنوب".. عنوان أول حصة مدرسية في برج قلاويه (تقرير)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
05:02
مباشر من صور.. مراسلة "الجديد" تواكب اعتراض النازحين على إخلاء المدارس
محليات
05:02
مباشر من صور.. مراسلة "الجديد" تواكب اعتراض النازحين على إخلاء المدارس
محليات
03:48
اشتباك كلامي بين التيار ومسؤول في "حزب الله"!
محليات
03:48
اشتباك كلامي بين التيار ومسؤول في "حزب الله"!
محليات
00:39
التصعيد محتمل ووارد.. أين سيتكرر نموذج "علي الطاهر"؟ (المدن)
محليات
00:39
التصعيد محتمل ووارد.. أين سيتكرر نموذج "علي الطاهر"؟ (المدن)
محليات
00:58
اسرائيل تخطط لفتح معركة جديدة.. منشأة عماد 4؟ (المدن)
محليات
00:58
اسرائيل تخطط لفتح معركة جديدة.. منشأة عماد 4؟ (المدن)
محليات
05:48
"هل تنتظرون وفاة جديدة".. إضراب رومية يتصاعد!
محليات
05:48
"هل تنتظرون وفاة جديدة".. إضراب رومية يتصاعد!
محليات
01:32
بيروت والضاحية بحماية دولية.. و"حزب الله": السلاح لن يُحصر؟ (أساس ميديا)
محليات
01:32
بيروت والضاحية بحماية دولية.. و"حزب الله": السلاح لن يُحصر؟ (أساس ميديا)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026