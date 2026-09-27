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محليات

اشتباك كلامي بين التيار ومسؤول في "حزب الله"!

2026-09-27 | 03:48
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اشتباك كلامي بين التيار ومسؤول في &quot;حزب الله&quot;!
اشتباك كلامي بين التيار ومسؤول في "حزب الله"!

أعلن "التيار الوطني الحر" "كنا نظن أن نائباً سابقاً ومسؤولاً كنواف الموسوي، يفترض به أن يلتزم أولاً حدود الأدب واللياقة في التعبير، وثانياً أن يسمع جيداً ويستوعب في شكل صحيح قبل ان يعلّق بطريقة خاطئة. ولربما يمكن أن نفهم أن اقتطاع كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد يمرّ على البعض، لكن ليس على مسؤول في حزب الله يفترض أن يفهم من الاعلام ويعرف من الحوار مع حزبه حقيقة مواقف رئيس "التيار"، واحترامه لا بل دفاعه الدائم واحتضانه الصادق لأهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية. وحرفية كامل كلام رئيس "التيار" واضحة بأنه يشمل جميع اللبنانيين، ومن ضمنهم "التيار" ومحازبيه ومناصريه، الذين يعانون تداعيات حرب دُفع إليها جميع اللبنانيين خارج أيّ مصلحة وطنية لبنانية، لأن هذه التداعيات لا تقتصر فقط على بيئة حزب الله".

وتابع في بيان: "لكن يبدو أن الموسوي يهوى كعادته الخطابات المبنية على الأوهام وإثارة النعرات واستفزاز اللبنانيين كافة بإطلاق الشعارات والعبارات الواهية، وهذا سلوك يرفضه "التيار" وينفر منه سائر اللبنانيين. إن هذه التهجمات على "التيار" ورئيسه، هي دليل إضافي إلى صحة موقفنا الوطني المبني على ركيزة ثابتة هي مصلحة لبنان الذاتية خارج أي تمحور، وهذا ما يبدو أنه يُخرِج البعض الموتور عن صوابه، فيخبط خبطَ عشواء، تماماً بالضبط كما فعل الموسوي الذي يعلم الجميع ما ارتكبه دوماً من سوء أداء وتصرف وكلام أساء بنتيجته إلى حزبه أولاً وجميع اللبنانيين، ما جعله في موقع النائب السابق".

وكان مسؤول ملف الموارد والحدود في "حزب الله" نواف الموسوي، قد علّق على كلام لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن حزب الله، قائلاً "أنني على يقين بأن لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان، فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله، وكلامه معيب".

كلام باسيل جاء في برنامج "وهلق شو" عبر قناة الجديد، رداً على سؤال عن "حزب الله"، وأنه ما زال موجوداً ولا خيار أمامه سوى القتال، حيث قال: "صحيح موجودين.. بس مكحكحين ومهجرين ومهاجرين ومفلسين".
 
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