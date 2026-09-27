اشتباك كلامي بين التيار ومسؤول في "حزب الله"!

وتابع في بيان: "لكن يبدو أن الموسوي يهوى كعادته الخطابات المبنية على الأوهام وإثارة النعرات واستفزاز اللبنانيين كافة بإطلاق الشعارات والعبارات الواهية، وهذا سلوك يرفضه " " وينفر منه سائر اللبنانيين. إن هذه التهجمات على "التيار" ورئيسه، هي دليل إضافي إلى صحة موقفنا الوطني المبني على ركيزة ثابتة هي مصلحة الذاتية خارج أي تمحور، وهذا ما يبدو أنه يُخرِج البعض الموتور عن صوابه، فيخبط خبطَ عشواء، تماماً بالضبط كما فعل الموسوي الذي يعلم الجميع ما ارتكبه دوماً من سوء أداء وتصرف وكلام أساء بنتيجته إلى حزبه أولاً وجميع اللبنانيين، ما جعله في موقع النائب السابق".وكان مسؤول ملف الموارد والحدود في " " نواف الموسوي، قد علّق على كلام لرئيس عن حزب الله، قائلاً "أنني على يقين بأن لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان، فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله، وكلامه معيب".كلام جاء في برنامج " " عبر ، رداً على سؤال عن "حزب الله"، وأنه ما زال موجوداً ولا خيار أمامه سوى القتال، حيث قال: "صحيح موجودين.. بس مكحكحين ومهجرين ومهاجرين ومفلسين".