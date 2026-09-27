وزير الخزانة الأميركي: الصين خفضت بشكل كبير مساعداتها لإيران

مصادر عسكرية للجديد: ما نشرته القناة 12 الإسرائيلية يندرج في إطار تكتيك عسكري يقوم على تبديل الألوية وإعادة تمركزها من دون تغيير في جوهر الاحتلال أو في المهمة الإسرائيلية الأساسية