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محليات

وزير الخزانة الأميركي: الصين خفضت بشكل كبير مساعداتها لإيران

2026-09-27 | 10:23
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وزير الخزانة الأميركي: الصين خفضت بشكل كبير مساعداتها لإيران
وزير الخزانة الأميركي: الصين خفضت بشكل كبير مساعداتها لإيران
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