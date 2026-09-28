سلام التقى روبيو في واشنطن.. وهذا ما طلبه

التقى نواف سلام الأميركي ماركو روبيو في مقر الأميركية في واشنطن، وبحث معه التطورات في والمنطقة ومسار استعادة لبنان كامل سيادته، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ومسؤولين ودبلوماسيين من الجانبين.

ودعا سلام إلى تفعيل الإطار الثلاثي ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات الواردة فيه، مع إنشاء آلية تحقق موثوقة لمتابعة التنفيذ. وشدد على ضرورة أن يتقدّم مسارا الانسحاب الكامل من الأراضي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح على كامل أراضيها، وفق مبدأَي التبادلية والمرحلية.

وأكد سلام أن الإطار يشمل أيضاً دعم الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتأهيل الخدمات الأساسية، وتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى مناطقهم. كما دعا إلى حشد الدعم الأميركي والدولي لهذه الجهود، ومواصلة دعم وتعزيز قدراته، معرباً عن تطلع إلى شراكة متجددة مع تواكب إعادة بناء الدولة.

، أكد روبيو الولايات المتحدة دعم لبنان ومؤسساته الشرعية والجيش اللبناني، وأهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي لتحقيق الاستقرار والأمن.