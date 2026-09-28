سلام التقى روبيو في واشنطن.. وهذا ما طلبه

ودعا سلام إلى تفعيل الإطار الثلاثي ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات الواردة فيه، مع إنشاء آلية تحقق موثوقة لمتابعة التنفيذ. وشدد على ضرورة أن يتقدّم مسارا الانسحاب الإسرائيلي
الكامل من الأراضي اللبنانية
وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح على كامل أراضيها، وفق مبدأَي التبادلية والمرحلية.
وأكد سلام أن الإطار يشمل أيضاً دعم الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتأهيل الخدمات الأساسية، وتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى مناطقهم. كما دعا إلى حشد الدعم الأميركي والدولي لهذه الجهود، ومواصلة دعم الجيش اللبناني
وتعزيز قدراته، معرباً عن تطلع لبنان
إلى شراكة متجددة مع الولايات المتحدة
تواكب إعادة بناء الدولة.
من جهته
، أكد روبيو التزام
الولايات المتحدة دعم لبنان ومؤسساته الشرعية والجيش اللبناني، وأهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي لتحقيق الاستقرار والأمن.