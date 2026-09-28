إشارات حمراء قبل الاغتيال.. ما لم يتوقعه السيد نصر الله (يديعوت أحرونوت)

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تفاصيل عن عملية اغتيال السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، في الذكرى الثانية للعملية، نقلاً عن ضابطين شاركا في التخطيط لها من شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" وسلاح الجو.

وبحسب الصحيفة، استندت العملية إلى متابعة استخباراتية لنصر الله استمرت سنوات، وشملت دراسة تحركاته وعاداته وأسلوب حياته، وصولاً إلى تحديد موقعه بدقة في المراحل التي سبقت الضربة.



وقال رئيس قسم الأهداف في الساحة بـ"أمان"، الملقب بالرائد (ج)، إن فريقاً استخباراتيًّا درس نصر الله بصورة مكثفة خلال العامين السابقين للعملية، بالتعاون مع وحدات استخباراتية بينها 8200 و9900، بهدف بناء صورة شاملة عن تحركاته وقراراته.



، أوضح ضابط العمليات في خلية الإحباطات بسلاح الجو، الرائد الاحتياط (ر)، أن الجيش كان يعرف موقع نصر الله حتى قبل 7 تشرين الأول 2023، مشيراً إلى أن طبيعة المنشأة المحصنة تحت كانت أحد أسباب استخدام نحو 83 طناً من القنابل في الضربة.



ووفق الرواية ، اعتقد نصر الله في الأيام الأولى للحرب أن تركز أساسًا على غزة، واستمر في إدارة الحزب مع اتخاذ إجراءات ، لكنه لم يتوقع انتقال المواجهة إلى حرب شاملة. ويرى الضابطان أن هذا التقدير ساهم في بقائه داخل الموقع الذي كان معروفاً للاستخبارات الإسرائيلية، بدلاً من الانتقال إلى موقع آخر.



وأضافت الصحيفة أن عمليات تفجير أجهزة "البيجر" واغتيال عدد من قيادات الحزب أحدثت ارتباكاً داخليًّا واسعًا، ودفعته إلى إعادة تقييم إجراءات الاتصالات والأمن والتحركات.



وقال الرائد (ج) إن فريقه سعى إلى تسريع الموافقة على تنفيذ الاغتيال قبل أن يغير نصر الله موقعه، مؤكداً أن الضربة نُفذت في ظروف اعتبرها المخططون مواتية من الناحية الاستخباراتية والعملياتية.



ووصف الرائد (ر) اغتيال نصر الله بأنه "نقطة تحول" في الحرب على الجبهة اللبنانية، مدعيًّا أن قدرات تراجعت بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في 8 تشرين الأول 2023.



وفي ختام حديثه، قال الضابط إن إسرائيل ستواصل ملاحقة من يضع هدفاً معلناً لتدميرها، في إشارة إلى قيادة حزب الله وخليفة السيد نصر الله الشيخ نعيم قاسم، وكذلك إلى شخصيات إيرانية، من بينها مجتبى خامنئي.